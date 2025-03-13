https://1prime.ru/20250313/neokolonializm-855764417.html

Москва и Минск будут бороться с современными неоколониальными практиками

Москва и Минск будут бороться с современными неоколониальными практиками - 13.03.2025, ПРАЙМ

Москва и Минск будут бороться с современными неоколониальными практиками

РФ и Белоруссия будут наращивать взаимодействие в борьбе с современными неоколониальными практиками, включая незаконные принудительные меры, говорится в... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:26+0300

2025-03-13T19:26+0300

2025-03-13T19:27+0300

белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

оон

неоколониализм

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855752292_0:137:3109:1886_1920x0_80_0_0_acf9be5d972e7811d91a8ac9f89a3f1b.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. РФ и Белоруссия будут наращивать взаимодействие в борьбе с современными неоколониальными практиками, включая незаконные принудительные меры, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. "Стороны намерены укреплять координацию в органах и структурах ООН, в том числе в ее Генеральной Ассамблее, для продвижения общих приоритетов и противодействия инициативам, направленным против двух стран. Россия и Беларусь будут и дальше наращивать взаимодействие в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН, в первую очередь в целях недопущения подмены общепризнанных международно-правовых принципов "порядком, основанным на правилах" и совместной борьбы с современными неоколониальными практиками, включая незаконные односторонние принудительные меры", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля.Кроме того, Россия и Белоруссия осуждают намерения отдельных государств создавать квазиюридические механизмы для давления на страны, которые проводят независимую политику."Стороны подтверждают приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенных государств и решительно осуждают намерения отдельных государств и региональных объединений создавать квазиюридические механизмы для оказания давления на страны, проводящие независимую внутреннюю и внешнюю политику", - говорится в документе.

https://1prime.ru/20250313/putin-855762345.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, оон, неоколониализм