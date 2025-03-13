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Москва и Минск будут бороться с современными неоколониальными практиками - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Москва и Минск будут бороться с современными неоколониальными практиками
Москва и Минск будут бороться с современными неоколониальными практиками - 13.03.2025, ПРАЙМ
Москва и Минск будут бороться с современными неоколониальными практиками
РФ и Белоруссия будут наращивать взаимодействие в борьбе с современными неоколониальными практиками, включая незаконные принудительные меры, говорится в... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:26+0300
2025-03-13T19:27+0300
белоруссия
россия
владимир путин
александр лукашенко
оон
неоколониализм
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. РФ и Белоруссия будут наращивать взаимодействие в борьбе с современными неоколониальными практиками, включая незаконные принудительные меры, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко. "Стороны намерены укреплять координацию в органах и структурах ООН, в том числе в ее Генеральной Ассамблее, для продвижения общих приоритетов и противодействия инициативам, направленным против двух стран. Россия и Беларусь будут и дальше наращивать взаимодействие в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН, в первую очередь в целях недопущения подмены общепризнанных международно-правовых принципов "порядком, основанным на правилах" и совместной борьбы с современными неоколониальными практиками, включая незаконные односторонние принудительные меры", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля.Кроме того, Россия и Белоруссия осуждают намерения отдельных государств создавать квазиюридические механизмы для давления на страны, которые проводят независимую политику."Стороны подтверждают приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенных государств и решительно осуждают намерения отдельных государств и региональных объединений создавать квазиюридические механизмы для оказания давления на страны, проводящие независимую внутреннюю и внешнюю политику", - говорится в документе.
https://1prime.ru/20250313/putin-855762345.html
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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко, оон, неоколониализм
БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, ООН, НЕОКОЛОНИАЛИЗМ
19:26 13.03.2025 (обновлено: 19:27 13.03.2025)
 
Москва и Минск будут бороться с современными неоколониальными практиками

РФ и Белоруссия будут наращивать борьбу с современными неоколониальными практиками

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. РФ и Белоруссия будут наращивать взаимодействие в борьбе с современными неоколониальными практиками, включая незаконные принудительные меры, говорится в совместном заявлении президентов двух стран Владимира Путина и Александра Лукашенко.
"Стороны намерены укреплять координацию в органах и структурах ООН, в том числе в ее Генеральной Ассамблее, для продвижения общих приоритетов и противодействия инициативам, направленным против двух стран. Россия и Беларусь будут и дальше наращивать взаимодействие в рамках Группы друзей в защиту Устава ООН, в первую очередь в целях недопущения подмены общепризнанных международно-правовых принципов "порядком, основанным на правилах" и совместной борьбы с современными неоколониальными практиками, включая незаконные односторонние принудительные меры", - говорится в заявлении, которое было опубликовано на сайте Кремля.
Кроме того, Россия и Белоруссия осуждают намерения отдельных государств создавать квазиюридические механизмы для давления на страны, которые проводят независимую политику.
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"Стороны подтверждают приверженность принципу невмешательства во внутренние дела суверенных государств и решительно осуждают намерения отдельных государств и региональных объединений создавать квазиюридические механизмы для оказания давления на страны, проводящие независимую внутреннюю и внешнюю политику", - говорится в документе.
 
БЕЛОРУССИЯРОССИЯВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоООННЕОКОЛОНИАЛИЗМ
 
 
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