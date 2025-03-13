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Объем лизинга грузового транспорта в 2025 году может снизиться на 22% - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Объем лизинга грузового транспорта в 2025 году может снизиться на 22%
Объем лизинга грузового транспорта в 2025 году может снизиться на 22% - 13.03.2025, ПРАЙМ
Объем лизинга грузового транспорта в 2025 году может снизиться на 22%
Объем лизинга грузового транспорта в 2025 году может снизиться на 22% по сравнению с 2024 годом, следует из обзора "Эксперт РА", с которым ознакомилось РИА... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T00:22+0300
2025-03-13T00:22+0300
бизнес
экономика
россия
газпромбанк лизинг
втб
втб лизинг
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Объем лизинга грузового транспорта в 2025 году может снизиться на 22% по сравнению с 2024 годом, следует из обзора "Эксперт РА", с которым ознакомилось РИА Новости. "По прогнозам "Автостата", продажи новых грузовых автомобилей в 2025 году могут сократиться на 6% ... На фоне высоких процентных ставок проникновение лизинга в продажи новых грузовых автомобилей за 2024 год уменьшилось с 88 до 76% – тенденция продолжится и в 2025-м, что может привести к снижению объемов лизинга с грузовым транспортом на 22% относительно 2024-го", - говорится в документе. По итогам 2024 года грузовые автомобили показали наибольшее сокращение нового бизнеса (-18%), который в 2023 году увеличился более чем вдвое. Перевозчики были вынуждены не только откладывать обновление автопарков, но и досрочно возвращать взятую в лизинг технику из-за роста издержек. "Крупнейшие банковские "дочки" ("Газпромбанк Лизинг" (ГК), "ВТБ Лизинг" (ГК), "Сбербанк Лизинг" (ГК), "Альфа-Лизинг" (ГК), в структуре нового бизнеса которых занимают значимую долю грузовые автомобили, показали снижение объемов нового бизнеса (-19% совокупно по всем перечисленным)", - добавили эксперты.
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бизнес, россия, газпромбанк лизинг, втб, втб лизинг
Бизнес, Экономика, РОССИЯ, Газпромбанк Лизинг, ВТБ, ВТБ лизинг
00:22 13.03.2025
 
Объем лизинга грузового транспорта в 2025 году может снизиться на 22%

"Эксперт РА": объем лизинга грузового транспорта в 2025 году может снизиться на 22%

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Объем лизинга грузового транспорта в 2025 году может снизиться на 22% по сравнению с 2024 годом, следует из обзора "Эксперт РА", с которым ознакомилось РИА Новости.
"По прогнозам "Автостата", продажи новых грузовых автомобилей в 2025 году могут сократиться на 6% ... На фоне высоких процентных ставок проникновение лизинга в продажи новых грузовых автомобилей за 2024 год уменьшилось с 88 до 76% – тенденция продолжится и в 2025-м, что может привести к снижению объемов лизинга с грузовым транспортом на 22% относительно 2024-го", - говорится в документе.
По итогам 2024 года грузовые автомобили показали наибольшее сокращение нового бизнеса (-18%), который в 2023 году увеличился более чем вдвое. Перевозчики были вынуждены не только откладывать обновление автопарков, но и досрочно возвращать взятую в лизинг технику из-за роста издержек.
"Крупнейшие банковские "дочки" ("Газпромбанк Лизинг" (ГК), "ВТБ Лизинг" (ГК), "Сбербанк Лизинг" (ГК), "Альфа-Лизинг" (ГК), в структуре нового бизнеса которых занимают значимую долю грузовые автомобили, показали снижение объемов нового бизнеса (-19% совокупно по всем перечисленным)", - добавили эксперты.
 
ЭкономикаБизнесРОССИЯГазпромбанк ЛизингВТБВТБ лизинг
 
 
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