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Лукашенко: Белоруссия изготавливает пусковые установки для "Орешника" - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Лукашенко: Белоруссия изготавливает пусковые установки для "Орешника"
Лукашенко: Белоруссия изготавливает пусковые установки для "Орешника" - 13.03.2025, ПРАЙМ
Лукашенко: Белоруссия изготавливает пусковые установки для "Орешника"
На белорусских предприятиях сейчас изготавливаются пусковые установки для ракетной системы "Орешник" и ожидает от России ракет, оообщил журналистам президент... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T16:01+0300
2025-03-13T16:01+0300
вооружения
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. На белорусских предприятиях сейчас изготавливаются пусковые установки для ракетной системы "Орешник" и ожидает от России ракет, оообщил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, в курс дела по этой теме его ввел президент РФ Владимир Путин."Когда я погрузился в эту проблему - Владимир Владимирович меня погрузил, - оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси", - сказал Лукашенко."Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем", - уточнил он. "От старшего брата ракета нужна будет", - заключил Лукашенко.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
Вооружения, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
16:01 13.03.2025
 
Лукашенко: Белоруссия изготавливает пусковые установки для "Орешника"

Лукашенко: Белоруссия делает пусковые установки для "Орешника", ожидает ракет от РФ

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. На белорусских предприятиях сейчас изготавливаются пусковые установки для ракетной системы "Орешник" и ожидает от России ракет, оообщил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко.
По словам белорусского лидера, в курс дела по этой теме его ввел президент РФ Владимир Путин.
"Когда я погрузился в эту проблему - Владимир Владимирович меня погрузил, - оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси", - сказал Лукашенко.
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"Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем", - уточнил он.
"От старшего брата ракета нужна будет", - заключил Лукашенко.
 
ВооруженияРОССИЯБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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