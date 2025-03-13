https://1prime.ru/20250313/oreshnik-855754582.html

Лукашенко: Белоруссия изготавливает пусковые установки для "Орешника"

Лукашенко: Белоруссия изготавливает пусковые установки для "Орешника" - 13.03.2025, ПРАЙМ

Лукашенко: Белоруссия изготавливает пусковые установки для "Орешника"

На белорусских предприятиях сейчас изготавливаются пусковые установки для ракетной системы "Орешник" и ожидает от России ракет, оообщил журналистам президент... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T16:01+0300

2025-03-13T16:01+0300

2025-03-13T16:01+0300

вооружения

россия

белоруссия

александр лукашенко

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853389482_0:0:2152:1211_1920x0_80_0_0_6458ecf7de7a9304a005f3002dc0bdf0.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. На белорусских предприятиях сейчас изготавливаются пусковые установки для ракетной системы "Орешник" и ожидает от России ракет, оообщил журналистам президент Белоруссии Александр Лукашенко. По словам белорусского лидера, в курс дела по этой теме его ввел президент РФ Владимир Путин."Когда я погрузился в эту проблему - Владимир Владимирович меня погрузил, - оказалось, что, кроме ракеты, это все надо изготавливать, и мы это делаем в Беларуси", - сказал Лукашенко."Несколько пусковых установок, которые для "Орешника" предназначены, мы сегодня уже фактически заканчиваем", - уточнил он. "От старшего брата ракета нужна будет", - заключил Лукашенко.

https://1prime.ru/20250221/prezident-855141044.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин