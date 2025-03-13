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Дуда призвал США перенести ядерное оружие на территорию Польши, пишет FT
Дуда призвал США перенести ядерное оружие на территорию Польши, пишет FT - 13.03.2025, ПРАЙМ
Дуда призвал США перенести ядерное оружие на территорию Польши, пишет FT
Президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон рассмотреть возможность размещения ядерного оружия на территории Польши, переместив его из США или Западной... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T08:34+0300
2025-03-13T08:34+0300
2025-03-13T08:42+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон рассмотреть возможность размещения ядерного оружия на территории Польши, переместив его из США или Западной Европы. сообщила газета Financial Times.Издание цитирует материал, в котором говорится о том, что польский лидер обратился к Соединенным Штатам с просьбой о переносе ядерного арсенала на польскую землю.В интервью изданию Дуда выразил уверенность в возможности перемещения американских ядерных боеголовок из США или западноевропейских стран в Польшу президентом Трампом. Он также упомянул недавнее обсуждение этой темы с советником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом."Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна быть перемещена на восток", - заявил он.Он также добавил, что создание собственного ядерного арсенала для Польши - процесс, который займет десятилетия.Президент Франции Эманнуэль Макрон 5 марта призвал к дискуссии об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, аргументируя это возросшей угрозой со стороны России для Франции и Европы. Макрон также отметил изменение позиции США по Украине и их роли в НАТО. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости для Европы включиться в гонку вооружений с Россией.Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал заявление Макрона как чрезвычайно конфронтационное, указав на неточности, в частности, отсутствие упоминания о продвижении военной инфраструктуры НАТО к границам России и законных опасениях Москвы в связи с этим.Ранее президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подчеркнул отсутствие планов нападения России на страны НАТО, назвав подобные заявления способом отвлечения внимания западной общественности от внутренних проблем. Путин уверен, что "умные люди" понимают, что это "фейк".
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польша, сша, анджей дуда, дональд трамп, financial times, нато, европа
Политика, ПОЛЬША, США, Анджей Дуда, Дональд Трамп, Financial Times, НАТО, ЕВРОПА
Дуда призвал США перенести ядерное оружие на территорию Польши, пишет FT
FT: Дуда призвал США разместить ядерное оружие на территории Польши
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Польши Анджей Дуда призвал Вашингтон рассмотреть возможность размещения ядерного оружия на территории Польши, переместив его из США или Западной Европы. сообщила газета Financial Times.
Издание цитирует материал, в котором говорится о том, что польский лидер обратился к Соединенным Штатам с просьбой о переносе ядерного арсенала на польскую землю.
В интервью изданию Дуда выразил уверенность в возможности перемещения американских ядерных боеголовок из США или западноевропейских стран в Польшу президентом Трампом. Он также упомянул недавнее обсуждение этой темы с советником президента США Дональда Трампа по Украине Китом Келлогом.
"Границы НАТО сдвинулись на восток в 1999 году, поэтому 26 лет спустя инфраструктура НАТО также должна быть перемещена на восток", - заявил он.
Он также добавил, что создание собственного ядерного арсенала для Польши - процесс, который займет десятилетия.
Президент Франции Эманнуэль Макрон 5 марта призвал к дискуссии об использовании французского ядерного оружия для защиты всего Евросоюза, аргументируя это возросшей угрозой со стороны России для Франции и Европы. Макрон также отметил изменение позиции США по Украине и их роли в НАТО. В свою очередь, премьер-министр Польши Дональд Туск заявил о необходимости для Европы включиться в гонку вооружений с Россией.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков охарактеризовал заявление Макрона как чрезвычайно конфронтационное, указав на неточности, в частности, отсутствие упоминания о продвижении военной инфраструктуры НАТО к границам России и законных опасениях Москвы в связи с этим.
Ранее президент России Владимир Путин в интервью Такеру Карлсону подчеркнул отсутствие планов нападения России на страны НАТО, назвав подобные заявления способом отвлечения внимания западной общественности от внутренних проблем. Путин уверен, что "умные люди" понимают, что это "фейк".
Экс-президент Польши призвал Европу порвать отношения с Трампом