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Число бронирования отелей в России за год выросло на 8 процентов

Число бронирования отелей в России за год выросло на 8 процентов - 13.03.2025, ПРАЙМ

Число бронирования отелей в России за год выросло на 8 процентов

Рост числа бронирований коллективных средств размещения в России на текущий год, произведённых с начала года, составляет 8,2%, а наибольший прирост (более 20%)... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T14:13+0300

2025-03-13T14:13+0300

2025-03-13T14:13+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Рост числа бронирований коллективных средств размещения в России на текущий год, произведённых с начала года, составляет 8,2%, а наибольший прирост (более 20%) показали Тверская, Калининградская области, а также Крым, сообщил на пленарной сессии выставки-форума "Интурмаркет" президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Илья Уманский. "По состоянию на 10 марта, с 1 января мы фиксируем рост числа бронирований коллективных средств размещения в целом по России на 8,2%", - сказал Уманский. В региональном разрезе явно выделяются и показывают результаты выше среднего Нижегородская область (рост более чем 12%), Татарстан (на 12,4%), Крым (более 20%) Калининградская (21%), Мурманская (10%), Тверская области (24%), добавил президент РСТ. Он уточнил, что также зафиксирован рост спроса туристов к отелям Кубани. "Краснодарский край, который несмотря на все произошедшие там события, все равно показывает рост: по нашим данным - 2,6%, но он сильно меньше общего показателя по стране", - указал президент РСТ. В пресс-службе союза РИА Новости пояснили, что речь идет о бронированиях отелей на весь период 2025 года.

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туризм, бизнес, россия, российский союз туриндустрии