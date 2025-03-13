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Счетная палата выявила риски неполной уплаты налога на прибыль

Счетная палата выявила риски неполной уплаты налога на прибыль - 13.03.2025, ПРАЙМ

Счетная палата выявила риски неполной уплаты налога на прибыль

Счетная палата РФ проверила использование и распоряжение имуществом отдельными федеральными государственными унитарными предприятиями (ФГУП), а также... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T00:16+0300

2025-03-13T00:16+0300

2025-03-13T00:16+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Счетная палата РФ проверила использование и распоряжение имуществом отдельными федеральными государственными унитарными предприятиями (ФГУП), а также осуществление ими обязательных платежей в бюджетную систему РФ и выявила риски неполной уплаты налога на прибыль из-за занижения налоговой базы, в связи с чем ведомство предложило ФНС принять меры налогового контроля, следует из материалов Счетпалаты. Отмечается, что аудит был проведен в отношении семи ФГУП разной отраслевой и ведомственной принадлежности в период за 2023-2024 годов. "В проверенных ФГУП были установлены риски неполной уплаты сумм налога на прибыль организаций в связи с занижением налоговой базы за счет неправомерного начисления амортизации по имуществу, переданному им в хозяйственное ведение. Так, за 2023 год и I квартал 2024 года налогооблагаемая база была занижена на 1,4 миллиарда рублей. В результате неуплата налога на прибыль организаций могла составить 281,6 миллиона рублей (расчетно)", - сообщил аудитор Счетной палаты Андрей Батуркин, его слова приводятся в материалах. "С учетом того, что указанные факты отмечены у всех семи объектов проверки, есть риски наличия аналогичных фактов и у остальных действующих ФГУП. Поэтому мы предложили ФНС России провести в их отношении мероприятия налогового контроля и принять необходимые меры реагирования", - отметил Батуркин. В пресс-службе ФНС России прокомментировали РИА Новости, что служба на постоянной основе осуществляет системный контроль по выявлению налоговых рисков с учетом их приоритизации в отношении всех налогоплательщиков. "Материалы проверки Счетной палаты в отношении федеральных государственных унитарных предприятий будут учтены налоговыми органами в ходе проведения мероприятий налогового контроля", - добавили там. ДРУГИЕ РЕЗЕРВЫ РОСТА ДОХОДОВ БЮДЖЕТА Проверка также выявила ряд системных проблем и нормативных пробелов, устранение которых, по мнению Счетной палаты, будет способствовать увеличению доходов федерального бюджета и сохранности федерального имущества ФГУП. Так, аудиторы обратили внимание, что ряд ФГУП по решению правительства РФ освобождены частично или полностью от уплаты части чистой прибыли в федеральный бюджет. "При этом денежные средства, остающиеся в распоряжении предприятий в связи с освобождением их от уплаты указанных платежей, не учитываются в составе внебюджетных источников финансового обеспечения государственных программ. Механизм возможности их учета также не предусмотрен", - отмечается в материалах. По словам Батуркина, такие денежные средства могут стать внебюджетным источником финансирования государственных программ РФ. В качестве еще одного резерва роста доходов бюджета ведомство отмечает изменение подхода к установлению арендной платы за использование объектов федерального недвижимого имущества ФГУП. С 2023 года типовые условия договоров аренды предусматривают ежегодную индексацию арендной платы на уровень инфляции, установленный в законе о бюджете РФ на очередной финансовый год. "Счетная палата предлагает индексировать арендную плату с учетом уровня фактического изменения потребительских цен или иного коэффициента, отражающего фактическую динамику инфляции за предыдущий период. По расчетам контрольного ведомства, это позволит увеличить соответствующие поступления в федеральный бюджет", - говорится в материалах. Счетная палата также отметила использование предприятиями части земельных участков без оформленных прав или на праве постоянного (бессрочного) пользования без договоров аренды. "В результате доходы от аренды таких земельных участков в федеральный бюджет не поступают", - приводится в материалах комментарий Батуркина.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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финансы, россия, рф, счетная палата