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Финский завод по производству боеприпасов получил крупный заказ на патроны

Финский завод по производству боеприпасов получил крупный заказ на патроны - 13.03.2025, ПРАЙМ

Финский завод по производству боеприпасов получил крупный заказ на патроны

Завод по производству боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ на поставку патронов от финских сил обороны на 220 миллионов евро, сообщает в четверг... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T12:36+0300

2025-03-13T12:36+0300

2025-03-13T12:36+0300

вооружения

нато

промышленность

финляндия

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Завод по производству боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ на поставку патронов от финских сил обороны на 220 миллионов евро, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. "(Завод - ред.) Nammo Lapua получил заказ на производство патронов на сумму 220 миллионов евро от сил обороны", - говорится в материале. Контакт заключен на четыре года и может быть продлен. Заказ включает патроны двух калибров: для автоматов и пулеметов, поясняет Yle. По оценке директора завода Пекки Химанки, слова которого приводит Yle, заказ является "историческим" и крупнейшим за долгое время. "Иногда во время Второй мировой войны могли встречаться похожие размеры", - сказал он. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, пытаясь тем самым оправдать "скоропалительное" вступление страны в НАТО и рост военных расходов.

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нато, промышленность, финляндия