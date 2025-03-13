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Финский завод по производству боеприпасов получил крупный заказ на патроны
Финский завод по производству боеприпасов получил крупный заказ на патроны - 13.03.2025, ПРАЙМ
Финский завод по производству боеприпасов получил крупный заказ на патроны
Завод по производству боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ на поставку патронов от финских сил обороны на 220 миллионов евро, сообщает в четверг... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:36+0300
2025-03-13T12:36+0300
2025-03-13T12:36+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Завод по производству боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ на поставку патронов от финских сил обороны на 220 миллионов евро, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. "(Завод - ред.) Nammo Lapua получил заказ на производство патронов на сумму 220 миллионов евро от сил обороны", - говорится в материале. Контакт заключен на четыре года и может быть продлен. Заказ включает патроны двух калибров: для автоматов и пулеметов, поясняет Yle. По оценке директора завода Пекки Химанки, слова которого приводит Yle, заказ является "историческим" и крупнейшим за долгое время. "Иногда во время Второй мировой войны могли встречаться похожие размеры", - сказал он. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, пытаясь тем самым оправдать "скоропалительное" вступление страны в НАТО и рост военных расходов.
https://1prime.ru/20250308/rassledovanie-855592610.html
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нато, промышленность, финляндия
Вооружения, НАТО, Промышленность, ФИНЛЯНДИЯ
Финский завод по производству боеприпасов получил крупный заказ на патроны
Yle: финский завод по производству боеприпасов получил крупный заказ на патроны
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Завод по производству боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ на поставку патронов от финских сил обороны на 220 миллионов евро, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.
"(Завод - ред.) Nammo Lapua получил заказ на производство патронов на сумму 220 миллионов евро от сил обороны", - говорится в материале.
Контакт заключен на четыре года и может быть продлен. Заказ включает патроны двух калибров: для автоматов и пулеметов, поясняет Yle. По оценке директора завода Пекки Химанки, слова которого приводит Yle, заказ является "историческим" и крупнейшим за долгое время.
"Иногда во время Второй мировой войны могли встречаться похожие размеры", - сказал он.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, пытаясь тем самым оправдать "скоропалительное" вступление страны в НАТО и рост военных расходов.
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