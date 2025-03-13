Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Финский завод по производству боеприпасов получил крупный заказ на патроны - 13.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Пуск крылатых ракет Оникс - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Вооружения
https://1prime.ru/20250313/patrony-855743826.html
Финский завод по производству боеприпасов получил крупный заказ на патроны
Финский завод по производству боеприпасов получил крупный заказ на патроны - 13.03.2025, ПРАЙМ
Финский завод по производству боеприпасов получил крупный заказ на патроны
Завод по производству боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ на поставку патронов от финских сил обороны на 220 миллионов евро, сообщает в четверг... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:36+0300
2025-03-13T12:36+0300
вооружения
нато
промышленность
финляндия
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_0:107:2048:1259_1920x0_80_0_0_04d62df0d473b9ee8136067311e4d355.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Завод по производству боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ на поставку патронов от финских сил обороны на 220 миллионов евро, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle. "(Завод - ред.) Nammo Lapua получил заказ на производство патронов на сумму 220 миллионов евро от сил обороны", - говорится в материале. Контакт заключен на четыре года и может быть продлен. Заказ включает патроны двух калибров: для автоматов и пулеметов, поясняет Yle. По оценке директора завода Пекки Химанки, слова которого приводит Yle, заказ является "историческим" и крупнейшим за долгое время. "Иногда во время Второй мировой войны могли встречаться похожие размеры", - сказал он. Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, пытаясь тем самым оправдать "скоропалительное" вступление страны в НАТО и рост военных расходов.
https://1prime.ru/20250308/rassledovanie-855592610.html
финляндия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84125/98/841259817_114:0:1935:1366_1920x0_80_0_0_343167d837880792d2cf02dfde027c24.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
нато, промышленность, финляндия
Вооружения, НАТО, Промышленность, ФИНЛЯНДИЯ
12:36 13.03.2025
 
Финский завод по производству боеприпасов получил крупный заказ на патроны

Yle: финский завод по производству боеприпасов получил крупный заказ на патроны

© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernmentФлаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии
Флаги Финляндии и НАТО около здания МИД Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© CC BY 2.0 / Santeri Iltanen/FinnishGovernment
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Завод по производству боеприпасов в Финляндии получил крупный заказ на поставку патронов от финских сил обороны на 220 миллионов евро, сообщает в четверг телерадиовещатель Yle.
"(Завод - ред.) Nammo Lapua получил заказ на производство патронов на сумму 220 миллионов евро от сил обороны", - говорится в материале.
Контакт заключен на четыре года и может быть продлен. Заказ включает патроны двух калибров: для автоматов и пулеметов, поясняет Yle. По оценке директора завода Пекки Химанки, слова которого приводит Yle, заказ является "историческим" и крупнейшим за долгое время.
"Иногда во время Второй мировой войны могли встречаться похожие размеры", - сказал он.
Посол России в Финляндии Павел Кузнецов ранее заявил РИА Новости, что финские власти нагнетают в стране атмосферу военного психоза и призывают граждан готовиться к войне, пытаясь тем самым оправдать "скоропалительное" вступление страны в НАТО и рост военных расходов.
Флаг Финляндии - ПРАЙМ, 1920, 08.03.2025
В Финляндии сделали заявление относительно роли РФ в повреждении EstLink 2
8 марта, 15:01
 
ВооруженияНАТОПромышленностьФИНЛЯНДИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала