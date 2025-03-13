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Патрушев назвал Севморпуть национальным достоянием России - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Патрушев назвал Севморпуть национальным достоянием России
Патрушев назвал Севморпуть национальным достоянием России - 13.03.2025, ПРАЙМ
Патрушев назвал Севморпуть национальным достоянием России
Северный морской путь развивается исключительно усилиями России и является ее национальным достоянием, а предстоящее 500-летие начала освоения Севморпути – это... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T07:16+0300
2025-03-13T07:16+0300
россия
экономика
арктика
рф
дальний восток
николай патрушев
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Северный морской путь развивается исключительно усилиями России и является ее национальным достоянием, а предстоящее 500-летие начала освоения Севморпути – это хороший повод обратить внимание на то, что Арктика неотделима от России, но в этом регионе многие страны могут вместе мирно выполнять экономические и научно-исследовательские проекты, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев. Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом образовал комитет по организацию празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути, его возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики. Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив. Это кратчайший путь между Европой и Азией, а также самый короткий морской маршрут между Дальним Востоком и европейской частью России. Идея практического использования Северного морского пути, носившего до начала XX века название Северо-Восточного морского прохода, была высказана русским дипломатом Дмитрием Герасимовым в 1525 году. "Юбилейная дата может стать хорошим поводом очередной раз обратить внимание на то, что Арктика неотделима от России… Северный морской путь развивается исключительно усилиями нашей страны и является нашим национальным достоянием", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона". "Во все времена наша страна рассматривала северные земли и омывающие их моря в качестве составной части России, подкрепив свое право национальными законодательными актами и международными договорами. В настоящее время федеральные и региональные власти совместно с представителями науки, образования и бизнеса уделяют особое внимание реализации дополнительных мер по совершенствованию использования Севморпути", - отметил помощник главы государства. По словам Патрушева, с 2025 года в рамках нового федерального проекта "Развитие Большого Северного морского пути" начинается формирование единого экономического и транспортно-логистического пространства, результатом которого будет обеспечение связанности территорий Северо-Запада Российской Федерации и Дальнего Востока, а также развитие транспортной безопасности РФ. "Дальнейшие планы развития Севморпути будут рассмотрены, в том числе, Советом по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, созданного в рамках Морской коллеги", - сказал Патрушев. Среди важнейших задач, стоящих перед государством, является повышение конкурентоспособности Северного морского пути не только во внутрироссийском или региональном, но и в глобальном масштабе, отметил он. "СМП – удобный путь для каботажных перевозок, где нет альтернативных маршрутов. Более того, перевозить грузы мы можем как с Запада на Восток, так и в обратном направлении. Имеются перспективы перевозки на соответствующих судах морских биоресурсов, выловленных в Тихом океане", - добавил Патрушев. По его словам, в ближайших планах – расширение возможностей морских портов и терминалов, как непосредственно вдоль Севморпути, так и в городах и населенных пунктах, где необходима перегрузка грузов с морского на речной и железнодорожный транспорт. При этом Россия считает, что Арктика должна быть территорией мира, где многие государства могут совместно реализовывать экономические и научно-исследовательские проекты, использовать транспортный потенциал северных морей, подчеркнул Патрушев. Что касается попыток милитаризации Арктики, то они "уже давно стали частью западной геополитической повестки", сказал Патрушев. "Это прежде всего связано с нарастанием мировой конкуренции за природные ресурсы, что порождает глобальное экономическое противоборство и борьбу за новые транзитные маршруты", - пояснил он. "В связи с этим значимость богатейшего полярного региона будет только возрастать. К примеру, в Арктике располагаются такие запасы природных ресурсов, на фоне которых зачастую меркнут самые привлекательные месторождения в других регионах мира", - добавил Патрушев.
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россия, арктика, рф, дальний восток, николай патрушев, владимир путин
РОССИЯ, Экономика, АРКТИКА, РФ, Дальний Восток, Николай Патрушев, Владимир Путин
07:16 13.03.2025
 
Патрушев назвал Севморпуть национальным достоянием России

Патрушев: Северный морской путь развивается исключительно усилиями России

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Северный морской путь развивается исключительно усилиями России и является ее национальным достоянием, а предстоящее 500-летие начала освоения Севморпути – это хороший повод обратить внимание на то, что Арктика неотделима от России, но в этом регионе многие страны могут вместе мирно выполнять экономические и научно-исследовательские проекты, заявил помощник президента РФ, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.
Ранее президент РФ Владимир Путин своим указом образовал комитет по организацию празднования 500-летия начала освоения Россией Северного морского пути, его возглавил Патрушев, курирующий вопросы национальной морской политики.
Северный морской путь протяженностью более 3 тысяч морских миль (5556 километров) соединяет Баренцево море и Берингов пролив. Это кратчайший путь между Европой и Азией, а также самый короткий морской маршрут между Дальним Востоком и европейской частью России. Идея практического использования Северного морского пути, носившего до начала XX века название Северо-Восточного морского прохода, была высказана русским дипломатом Дмитрием Герасимовым в 1525 году.
"Юбилейная дата может стать хорошим поводом очередной раз обратить внимание на то, что Арктика неотделима от России… Северный морской путь развивается исключительно усилиями нашей страны и является нашим национальным достоянием", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
"Во все времена наша страна рассматривала северные земли и омывающие их моря в качестве составной части России, подкрепив свое право национальными законодательными актами и международными договорами. В настоящее время федеральные и региональные власти совместно с представителями науки, образования и бизнеса уделяют особое внимание реализации дополнительных мер по совершенствованию использования Севморпути", - отметил помощник главы государства.
По словам Патрушева, с 2025 года в рамках нового федерального проекта "Развитие Большого Северного морского пути" начинается формирование единого экономического и транспортно-логистического пространства, результатом которого будет обеспечение связанности территорий Северо-Запада Российской Федерации и Дальнего Востока, а также развитие транспортной безопасности РФ.
"Дальнейшие планы развития Севморпути будут рассмотрены, в том числе, Советом по защите национальных интересов Российской Федерации в Арктике, созданного в рамках Морской коллеги", - сказал Патрушев.
Среди важнейших задач, стоящих перед государством, является повышение конкурентоспособности Северного морского пути не только во внутрироссийском или региональном, но и в глобальном масштабе, отметил он.
"СМП – удобный путь для каботажных перевозок, где нет альтернативных маршрутов. Более того, перевозить грузы мы можем как с Запада на Восток, так и в обратном направлении. Имеются перспективы перевозки на соответствующих судах морских биоресурсов, выловленных в Тихом океане", - добавил Патрушев. По его словам, в ближайших планах – расширение возможностей морских портов и терминалов, как непосредственно вдоль Севморпути, так и в городах и населенных пунктах, где необходима перегрузка грузов с морского на речной и железнодорожный транспорт.
При этом Россия считает, что Арктика должна быть территорией мира, где многие государства могут совместно реализовывать экономические и научно-исследовательские проекты, использовать транспортный потенциал северных морей, подчеркнул Патрушев.
Что касается попыток милитаризации Арктики, то они "уже давно стали частью западной геополитической повестки", сказал Патрушев.
"Это прежде всего связано с нарастанием мировой конкуренции за природные ресурсы, что порождает глобальное экономическое противоборство и борьбу за новые транзитные маршруты", - пояснил он. "В связи с этим значимость богатейшего полярного региона будет только возрастать. К примеру, в Арктике располагаются такие запасы природных ресурсов, на фоне которых зачастую меркнут самые привлекательные месторождения в других регионах мира", - добавил Патрушев.
 
ЭкономикаРОССИЯАРКТИКАРФДальний ВостокНиколай ПатрушевВладимир Путин
 
 
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