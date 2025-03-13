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Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране
Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране - 13.03.2025, ПРАЙМ
Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев советует напомнить Хельсинки, что Финский залив не принадлежит какой-либо одной... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T07:16+0300
2025-03-13T07:16+0300
2025-03-13T07:16+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев советует напомнить Хельсинки, что Финский залив не принадлежит какой-либо одной стране.
Ранее СМИ сообщали, что Хельсинки и Таллин разрабатывают планы закрытия Финского залива для российских судов в случае угрозы.
"Стоит напомнить финнам, что Финский залив не является собственностью какой-либо одной страны. Соблюдение норм международного морского права является обязанностью всех государств", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
Это справедливо и с исторической точки зрения, отметил он.
"Исторически залив назывался Варяжским морем, Котлиным озером, Кронштадтским заливом, отражая свою географическую принадлежность России... Не следует также забывать, что Финляндия вообще на протяжении столетия входила в состав Российской империи", - напомнил Патрушев.
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РОССИЯ, Бизнес, Экономика, Финский залив, Хельсинки, МОСКВА, Николай Патрушев
Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране
Патрушев: Финский залив не является собственностью одной страны
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев советует напомнить Хельсинки, что Финский залив не принадлежит какой-либо одной стране.
Ранее СМИ сообщали, что Хельсинки и Таллин разрабатывают планы закрытия Финского залива для российских судов в случае угрозы.
"Стоит напомнить финнам, что Финский залив не является собственностью какой-либо одной страны. Соблюдение норм международного морского права является обязанностью всех государств", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
Это справедливо и с исторической точки зрения, отметил он.
"Исторически залив назывался Варяжским морем, Котлиным озером, Кронштадтским заливом, отражая свою географическую принадлежность России... Не следует также забывать, что Финляндия вообще на протяжении столетия входила в состав Российской империи", - напомнил Патрушев.