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Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране
Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране - 13.03.2025, ПРАЙМ
Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране
Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев советует напомнить Хельсинки, что Финский залив не принадлежит какой-либо одной... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T07:16+0300
2025-03-13T07:16+0300
россия
бизнес
экономика
финский залив
хельсинки
москва
николай патрушев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев советует напомнить Хельсинки, что Финский залив не принадлежит какой-либо одной стране. Ранее СМИ сообщали, что Хельсинки и Таллин разрабатывают планы закрытия Финского залива для российских судов в случае угрозы. "Стоит напомнить финнам, что Финский залив не является собственностью какой-либо одной страны. Соблюдение норм международного морского права является обязанностью всех государств", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона". Это справедливо и с исторической точки зрения, отметил он. "Исторически залив назывался Варяжским морем, Котлиным озером, Кронштадтским заливом, отражая свою географическую принадлежность России... Не следует также забывать, что Финляндия вообще на протяжении столетия входила в состав Российской империи", - напомнил Патрушев.
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россия, бизнес, финский залив, хельсинки, москва, николай патрушев
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, Финский залив, Хельсинки, МОСКВА, Николай Патрушев
07:16 13.03.2025
 
Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране

Патрушев: Финский залив не является собственностью одной страны

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев советует напомнить Хельсинки, что Финский залив не принадлежит какой-либо одной стране.
Ранее СМИ сообщали, что Хельсинки и Таллин разрабатывают планы закрытия Финского залива для российских судов в случае угрозы.
"Стоит напомнить финнам, что Финский залив не является собственностью какой-либо одной страны. Соблюдение норм международного морского права является обязанностью всех государств", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона".
Это справедливо и с исторической точки зрения, отметил он.
"Исторически залив назывался Варяжским морем, Котлиным озером, Кронштадтским заливом, отражая свою географическую принадлежность России... Не следует также забывать, что Финляндия вообще на протяжении столетия входила в состав Российской империи", - напомнил Патрушев.
 
ЭкономикаРОССИЯБизнесФинский заливХельсинкиМОСКВАНиколай Патрушев
 
 
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