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Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране

Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране - 13.03.2025, ПРАЙМ

Патрушев напомнил Хельсинки, что Финский залив не принадлежит одной стране

Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев советует напомнить Хельсинки, что Финский залив не принадлежит какой-либо одной... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T07:16+0300

2025-03-13T07:16+0300

2025-03-13T07:16+0300

россия

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хельсинки

москва

николай патрушев

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев советует напомнить Хельсинки, что Финский залив не принадлежит какой-либо одной стране. Ранее СМИ сообщали, что Хельсинки и Таллин разрабатывают планы закрытия Финского залива для российских судов в случае угрозы. "Стоит напомнить финнам, что Финский залив не является собственностью какой-либо одной страны. Соблюдение норм международного морского права является обязанностью всех государств", - сказал Патрушев в интервью журналу "Национальная оборона". Это справедливо и с исторической точки зрения, отметил он. "Исторически залив назывался Варяжским морем, Котлиным озером, Кронштадтским заливом, отражая свою географическую принадлежность России... Не следует также забывать, что Финляндия вообще на протяжении столетия входила в состав Российской империи", - напомнил Патрушев.

финский залив

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