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У России будут переговорщики для контактов с США по Украине, заявил Ушаков
У России будут переговорщики для контактов с США по Украине, заявил Ушаков - 13.03.2025, ПРАЙМ
У России будут переговорщики для контактов с США по Украине, заявил Ушаков
У России будут переговорщики непосредственно для обсуждения украинского вопроса с американскими представителями, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков,... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:56+0300
2025-03-13T15:56+0300
2025-03-13T15:56+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. У России будут переговорщики непосредственно для обсуждения украинского вопроса с американскими представителями, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, добавив, что он со своей стороны продолжит контакты "по своим каналам". "Будут и непосредственные переговорщики, которые будут обсуждать именно украинское досье с американцами. По крайней мере, так на данный момент договорено", - сообщил Ушаков журналистам. Помощник президента добавил, что в то же время он продолжит взаимодействие по украинскому вопросу с представителями США "по своим каналам" .
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россия, юрий ушаков, украина
Политика, РОССИЯ, Юрий Ушаков, УКРАИНА
У России будут переговорщики для контактов с США по Украине, заявил Ушаков
Ушаков: у РФ будут переговорщики непосредственно для контактов с США по Украине
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. У России будут переговорщики непосредственно для обсуждения украинского вопроса с американскими представителями, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, добавив, что он со своей стороны продолжит контакты "по своим каналам".
"Будут и непосредственные переговорщики, которые будут обсуждать именно украинское досье с американцами. По крайней мере, так на данный момент договорено", - сообщил Ушаков журналистам.
Помощник президента добавил, что в то же время он продолжит взаимодействие по украинскому вопросу с представителями США "по своим каналам" .
Путин сформулирует позицию по перемирию на Украине, заявил Ушаков