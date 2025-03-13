https://1prime.ru/20250313/peregovorschiki-855754461.html

У России будут переговорщики для контактов с США по Украине, заявил Ушаков

У России будут переговорщики для контактов с США по Украине, заявил Ушаков - 13.03.2025, ПРАЙМ

У России будут переговорщики для контактов с США по Украине, заявил Ушаков

У России будут переговорщики непосредственно для обсуждения украинского вопроса с американскими представителями, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков,... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T15:56+0300

2025-03-13T15:56+0300

2025-03-13T15:56+0300

политика

россия

юрий ушаков

украина

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. У России будут переговорщики непосредственно для обсуждения украинского вопроса с американскими представителями, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков, добавив, что он со своей стороны продолжит контакты "по своим каналам". "Будут и непосредственные переговорщики, которые будут обсуждать именно украинское досье с американцами. По крайней мере, так на данный момент договорено", - сообщил Ушаков журналистам. Помощник президента добавил, что в то же время он продолжит взаимодействие по украинскому вопросу с представителями США "по своим каналам" .

https://1prime.ru/20250313/peremirie-855753746.html

украина

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россия, юрий ушаков, украина