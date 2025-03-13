https://1prime.ru/20250313/peregovory-855741737.html

В Кремле подтвердили, что переговорщики США летят в Россию

В Кремле подтвердили, что переговорщики США летят в Россию - 13.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле подтвердили, что переговорщики США летят в Россию

Переговорщики США летят в Россию, запланированы определенные контакты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T12:10+0300

2025-03-13T12:10+0300

2025-03-13T12:26+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Переговорщики США летят в Россию, запланированы определенные контакты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Действительно, переговорщики летят и, действительно, контакты запланированы. Мы не будем забегать вперед. Потом расскажем", - подтвердил представитель Кремля журналистам.Ранее из данных сервиса Flightradar выяснилось, что вылетевший утром из Катара самолет Gulfstream G650ER, который связывают со спецпосланником президента США Дональда Трампа по Ближнему Востоку Стивом Уиткоффом, пересек границу РФ.Во вторник в Саудовской Аравии состоялись переговоры между делегациями США и Украины. Согласно совместному заявлению, опубликованному офисом Владимира Зеленского, Киев выразил готовность рассмотреть предложение США о 30-дневном прекращении огня с возможностью продления. В заявлении также говорится о возобновлении обмена разведданными и военных поставок Украине со стороны США. Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский сообщил о восстановлении прежних объемов поставок вооружения Украине через польский хаб Ясенка.

https://1prime.ru/20250312/peskov-855702048.html

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россия, украина, сша, киев, дмитрий песков