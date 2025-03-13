https://1prime.ru/20250313/peregovory-855741974.html

Песков напомнил, что никакие переговоры по Украине еще не начались

Песков напомнил, что никакие переговоры по Украине еще не начались - 13.03.2025, ПРАЙМ

Песков напомнил, что никакие переговоры по Украине еще не начались

Необходимо помнить, что никакие переговоры по Украине еще не начались. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T12:11+0300

2025-03-13T12:11+0300

2025-03-13T12:11+0300

политика

россия

украина

дмитрий песков

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Необходимо помнить, что никакие переговоры по Украине еще не начались. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В целом же, что касается возможных позиций до того, как эти переговоры начались - а они еще не начались, давайте не забывать - наверное, было бы неверным "сотрясать небеса" и говорить об этом публично", - отметил он в беседе с журналистами.Пресс-секретарь главы государства также добавил, Майк Уолтц, помощник президента США по национальной безопасности, и Юрий Ушаков, помощник президента России, провели телефонный разговор.Во время переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии обе стороны призвали к немедленному прекращению огня. Киев выразил готовность рассмотреть предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по соглашению сторон.

https://1prime.ru/20250313/trebovaniya-855735927.html

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россия, украина, дмитрий песков