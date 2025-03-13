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Песков напомнил, что никакие переговоры по Украине еще не начались
Песков напомнил, что никакие переговоры по Украине еще не начались - 13.03.2025, ПРАЙМ
Песков напомнил, что никакие переговоры по Украине еще не начались
Необходимо помнить, что никакие переговоры по Украине еще не начались. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:11+0300
2025-03-13T12:11+0300
2025-03-13T12:11+0300
политика
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Необходимо помнить, что никакие переговоры по Украине еще не начались. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков."В целом же, что касается возможных позиций до того, как эти переговоры начались - а они еще не начались, давайте не забывать - наверное, было бы неверным "сотрясать небеса" и говорить об этом публично", - отметил он в беседе с журналистами.Пресс-секретарь главы государства также добавил, Майк Уолтц, помощник президента США по национальной безопасности, и Юрий Ушаков, помощник президента России, провели телефонный разговор.Во время переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии обе стороны призвали к немедленному прекращению огня. Киев выразил готовность рассмотреть предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по соглашению сторон.
https://1prime.ru/20250313/trebovaniya-855735927.html
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россия, украина, дмитрий песков
Политика, РОССИЯ, УКРАИНА, Дмитрий Песков
Песков напомнил, что никакие переговоры по Украине еще не начались
В Кремле призвали не забывать, что никакие переговоры по Украине еще не начались
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Необходимо помнить, что никакие переговоры по Украине еще не начались. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.
"В целом же, что касается возможных позиций до того, как эти переговоры начались - а они еще не начались, давайте не забывать - наверное, было бы неверным "сотрясать небеса" и говорить об этом публично", - отметил он в беседе с журналистами.
Пресс-секретарь главы государства также добавил, Майк Уолтц, помощник президента США по национальной безопасности, и Юрий Ушаков, помощник президента России, провели телефонный разговор.
Во время переговоров между Украиной и США в Саудовской Аравии обе стороны призвали к немедленному прекращению огня. Киев выразил готовность рассмотреть предложение Вашингтона о 30-дневном прекращении огня, которое может быть продлено по соглашению сторон.
Россия представила США свои "требования для сделки" по Украине, пишут СМИ