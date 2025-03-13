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Лукашенко прокомментировал предложение США о временном перемирии на Украине

Лукашенко прокомментировал предложение США о временном перемирии на Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ

Лукашенко прокомментировал предложение США о временном перемирии на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя предложение США о временном перемирии на Украине, заявил, что это не уловка и не будет уловкой. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T15:19+0300

2025-03-13T15:19+0300

2025-03-13T15:24+0300

политика

украина

александр лукашенко

сша

киев

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МИНСК, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя предложение США о временном перемирии на Украине, заявил, что это не уловка и не будет уловкой. "Нет, это не уловка и не будет уловкой. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. "Мой вам совет. Только факты!" - заявил президент. Лукашенко также добавил, что Россия обладает "большими козырями" в ситуации на Украине, поэтому договориться об урегулировании удастся, когда Россия "их достанет"."У них большие козыри, как (президент США Дональд - ред.) Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать - тогда договоримся", - считает президент Белоруссии.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.

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украина, александр лукашенко, сша, киев