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Лукашенко прокомментировал предложение США о временном перемирии на Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Лукашенко прокомментировал предложение США о временном перемирии на Украине
Лукашенко прокомментировал предложение США о временном перемирии на Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ
Лукашенко прокомментировал предложение США о временном перемирии на Украине
Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя предложение США о временном перемирии на Украине, заявил, что это не уловка и не будет уловкой. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:19+0300
2025-03-13T15:24+0300
политика
украина
александр лукашенко
сша
киев
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МИНСК, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя предложение США о временном перемирии на Украине, заявил, что это не уловка и не будет уловкой. "Нет, это не уловка и не будет уловкой. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта. "Мой вам совет. Только факты!" - заявил президент. Лукашенко также добавил, что Россия обладает "большими козырями" в ситуации на Украине, поэтому договориться об урегулировании удастся, когда Россия "их достанет"."У них большие козыри, как (президент США Дональд - ред.) Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать - тогда договоримся", - считает президент Белоруссии.Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
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украина
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украина, александр лукашенко, сша, киев
Политика, УКРАИНА, Александр Лукашенко, США, Киев
15:19 13.03.2025 (обновлено: 15:24 13.03.2025)
 
Лукашенко прокомментировал предложение США о временном перемирии на Украине

Лукашенко: предложение США о временном перемирии на Украине не является уловкой

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МИНСК, 13 мар - ПРАЙМ. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, комментируя предложение США о временном перемирии на Украине, заявил, что это не уловка и не будет уловкой.
"Нет, это не уловка и не будет уловкой. Чтобы это не было уловкой, надо с другой стороны обставляться нормально", - приводит слова Лукашенко госагентство Белта.
"Мой вам совет. Только факты!" - заявил президент.
Лукашенко также добавил, что Россия обладает "большими козырями" в ситуации на Украине, поэтому договориться об урегулировании удастся, когда Россия "их достанет".
"У них большие козыри, как (президент США Дональд - ред.) Трамп говорил, в руках. Вот если они эти козыри приберегут, они достанут и начнут в этой карточной игре выигрывать - тогда договоримся", - считает президент Белоруссии.
Президент России Владимир Путин во время совещания с постоянными членами Совбеза РФ в январе заявлял, что целью урегулирования конфликта на Украине должен быть долгосрочный мир, а не краткое перемирие. Как отмечал российский лидер, перемирие может дать Киеву возможность заняться подготовкой и укреплением личного состава. Москва также неоднократно отмечала, что Киев на систематической основе нарушал договоренности.
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
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15:01
 
ПолитикаУКРАИНААлександр ЛукашенкоСШАКиев
 
 
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