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Путин сформулирует позицию по перемирию на Украине, заявил Ушаков - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Путин сформулирует позицию по перемирию на Украине, заявил Ушаков
Путин сформулирует позицию по перемирию на Украине, заявил Ушаков - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин сформулирует позицию по перемирию на Украине, заявил Ушаков
Официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник российского... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:44+0300
2025-03-13T15:44+0300
политика
россия
сша
украина
юрий ушаков
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Сейчас президент должен все-таки сформулировать нашу официальную позицию", - сказал Ушаков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о том, откажется ли Москва от предложенного временного перемирия.По словам Ушакова, предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России."Документ, мне кажется имеет поспешный характер… Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход", - заметил он.Ушаков ранее подчеркнул, что предложение о 30-дневном перемирии в украинском конфликте ничего не дает России и является лишь возможностью для Украины перегруппировать свои силы.
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россия, сша, украина, юрий ушаков
Политика, РОССИЯ, США, УКРАИНА, Юрий Ушаков
15:44 13.03.2025
 
Путин сформулирует позицию по перемирию на Украине, заявил Ушаков

Ушаков: Путин сформулирует позицию по временному перемирию на Украине

© РИА Новости . Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкИтоги 2024 года с Владимиром Путиным
Итоги 2024 года с Владимиром Путиным - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Рамиль Ситдиков
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.
"Сейчас президент должен все-таки сформулировать нашу официальную позицию", - сказал Ушаков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о том, откажется ли Москва от предложенного временного перемирия.
По словам Ушакова, предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России.
"Документ, мне кажется имеет поспешный характер… Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход", - заметил он.
Ушаков ранее подчеркнул, что предложение о 30-дневном перемирии в украинском конфликте ничего не дает России и является лишь возможностью для Украины перегруппировать свои силы.
#Помощник президента РФ Юрий Ушаков - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
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ПолитикаРОССИЯСШАУКРАИНАЮрий Ушаков
 
 
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