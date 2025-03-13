https://1prime.ru/20250313/peremirie-855753746.html

Путин сформулирует позицию по перемирию на Украине, заявил Ушаков

Путин сформулирует позицию по перемирию на Украине, заявил Ушаков - 13.03.2025, ПРАЙМ

Путин сформулирует позицию по перемирию на Украине, заявил Ушаков

Официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник российского... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T15:44+0300

2025-03-13T15:44+0300

2025-03-13T15:44+0300

политика

россия

сша

украина

юрий ушаков

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Официальную позицию по отношению к предложенному США временному перемирию на Украине сформулирует президент РФ Владимир Путин, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков."Сейчас президент должен все-таки сформулировать нашу официальную позицию", - сказал Ушаков в эфире Первого канала, отвечая на вопрос о том, откажется ли Москва от предложенного временного перемирия.По словам Ушакова, предложение о 30-дневном перемирии, согласованное на встрече представителей США и Украины в Саудовской Аравии, нужно дорабатывать с учетом интересов России."Документ, мне кажется имеет поспешный характер… Надо будет поработать, подумать и учитывать и нашу позицию тоже. Там изложен только украинский подход", - заметил он.Ушаков ранее подчеркнул, что предложение о 30-дневном перемирии в украинском конфликте ничего не дает России и является лишь возможностью для Украины перегруппировать свои силы.

https://1prime.ru/20250313/ushakov-855751519.html

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россия, сша, украина, юрий ушаков