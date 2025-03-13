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В Bloomberg оценили сроки перевооружения Европы
В Bloomberg оценили сроки перевооружения Европы - 13.03.2025, ПРАЙМ
В Bloomberg оценили сроки перевооружения Европы
Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для улучшения своего оборонного сектора, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственное... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T16:59+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для улучшения своего оборонного сектора, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственное аналитическое исследование. "Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для укрепления своих секторов обороны", - пишет агентство. По данным Блумберг, 15 крупнейшим европейским членам альянса понадобится вкладывать от 340 до 720 миллиардов долларов в год на оборону. "Принимая во внимание уроки ...украинского конфликта, нужды членов Североатлантического альянса из Европы включают минимум 200 миллиардов долларов на оружие и самолеты от компаний (по производству вооружения -ред.) BAE Systems, Airbus, Boeing, Saab и General Dynamics", -цитирует агентство аналитика Джорджа Фергюсона. По данным аналитического исследования Блумберг, масштабное перевооружение Европы могут замедлить задержки в производстве военных компаний на фоне того, что цепочки поставок продукции уже работают на износ.
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европа, нато
В Bloomberg оценили сроки перевооружения Европы
Bloomberg: перевооружение членов НАТО в Европе может занять больше десяти лет
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ.
Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для улучшения своего оборонного сектора, сообщает
агентство Bloomberg со ссылкой на собственное аналитическое исследование.
"Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для укрепления своих секторов обороны", - пишет агентство.
По данным Блумберг, 15 крупнейшим европейским членам альянса понадобится вкладывать от 340 до 720 миллиардов долларов в год на оборону.
"Принимая во внимание уроки ...украинского конфликта, нужды членов Североатлантического альянса из Европы включают минимум 200 миллиардов долларов на оружие и самолеты от компаний (по производству вооружения -ред.) BAE Systems, Airbus, Boeing, Saab и General Dynamics", -цитирует агентство аналитика Джорджа Фергюсона.
По данным аналитического исследования Блумберг, масштабное перевооружение Европы могут замедлить задержки в производстве военных компаний на фоне того, что цепочки поставок продукции уже работают на износ.
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