Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
В Bloomberg оценили сроки перевооружения Европы - 13.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250313/perevooruzhenie-855757514.html
В Bloomberg оценили сроки перевооружения Европы
В Bloomberg оценили сроки перевооружения Европы - 13.03.2025, ПРАЙМ
В Bloomberg оценили сроки перевооружения Европы
Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для улучшения своего оборонного сектора, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственное... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T16:59+0300
2025-03-13T16:59+0300
политика
европа
нато
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_0:14:2199:1251_1920x0_80_0_0_2bbf83708a390e83de057a6b91829221.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для улучшения своего оборонного сектора, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственное аналитическое исследование. "Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для укрепления своих секторов обороны", - пишет агентство. По данным Блумберг, 15 крупнейшим европейским членам альянса понадобится вкладывать от 340 до 720 миллиардов долларов в год на оборону. "Принимая во внимание уроки ...украинского конфликта, нужды членов Североатлантического альянса из Европы включают минимум 200 миллиардов долларов на оружие и самолеты от компаний (по производству вооружения -ред.) BAE Systems, Airbus, Boeing, Saab и General Dynamics", -цитирует агентство аналитика Джорджа Фергюсона. По данным аналитического исследования Блумберг, масштабное перевооружение Европы могут замедлить задержки в производстве военных компаний на фоне того, что цепочки поставок продукции уже работают на износ.
https://1prime.ru/20250313/opk-855733010.html
европа
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/84126/39/841263932_256:0:1943:1265_1920x0_80_0_0_a811549c0a8b57848fc6fd821e37bf2f.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
европа, нато
Политика, ЕВРОПА, НАТО
16:59 13.03.2025
 
В Bloomberg оценили сроки перевооружения Европы

Bloomberg: перевооружение членов НАТО в Европе может занять больше десяти лет

© Фото : NATOФлаги НАТО, Нидерланды
Флаги НАТО, Нидерланды - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© Фото : NATO
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для улучшения своего оборонного сектора, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на собственное аналитическое исследование.
"Европейским членам НАТО может потребоваться больше десятилетия для укрепления своих секторов обороны", - пишет агентство.
По данным Блумберг, 15 крупнейшим европейским членам альянса понадобится вкладывать от 340 до 720 миллиардов долларов в год на оборону.
"Принимая во внимание уроки ...украинского конфликта, нужды членов Североатлантического альянса из Европы включают минимум 200 миллиардов долларов на оружие и самолеты от компаний (по производству вооружения -ред.) BAE Systems, Airbus, Boeing, Saab и General Dynamics", -цитирует агентство аналитика Джорджа Фергюсона.
По данным аналитического исследования Блумберг, масштабное перевооружение Европы могут замедлить задержки в производстве военных компаний на фоне того, что цепочки поставок продукции уже работают на износ.
%Флаг евросоюза - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
"Реальная угроза": Европа оказалась безоружна перед Россией
09:12
 
ПолитикаЕВРОПАНАТО
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала