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Fesco запустила смешанные контейнерные перевозки между Лаосом и Россией

Fesco запустила смешанные контейнерные перевозки между Лаосом и Россией - 13.03.2025, ПРАЙМ

Fesco запустила смешанные контейнерные перевозки между Лаосом и Россией

Транспортная группа Fesco запускает интермодальные контейнерные перевозки между Лаосом и Россией через вьетнамский порт Дананг, сообщила компания. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T12:31+0300

2025-03-13T12:31+0300

2025-03-13T12:31+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запускает интермодальные контейнерные перевозки между Лаосом и Россией через вьетнамский порт Дананг, сообщила компания. "Транспортная группа Fesco в рамках расширения географии логистических сервисов в Юго-Восточной Азии запускает интермодальные контейнерные перевозки между Лаосом и Россией через вьетнамский порт Дананг", - рассказали в Fesco. Там добавили, что погрузка и отправка контейнеров осуществляются в десяти крупных локациях Лаоса. Далее грузы менее чем за сутки доставляются автотранспортом до Дананга и размещаются на фидерные контейнеровозы до Хошимина (Вьетнам) или портов Китая. После этого грузы уже напрямую идут во Владивосток, Новороссийск и Санкт-Петербург морем. В группе отметили, что транзитный срок доставки грузов из Лаоса во Владивосток и далее в Москву составляет около 35 дней.

https://1prime.ru/20250205/perevozki-854688927.html

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бизнес, fesco, москва, лаос, россия, владивосток