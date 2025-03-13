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Fesco запустила смешанные контейнерные перевозки между Лаосом и Россией
Fesco запустила смешанные контейнерные перевозки между Лаосом и Россией - 13.03.2025, ПРАЙМ
Fesco запустила смешанные контейнерные перевозки между Лаосом и Россией
Транспортная группа Fesco запускает интермодальные контейнерные перевозки между Лаосом и Россией через вьетнамский порт Дананг, сообщила компания. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:31+0300
2025-03-13T12:31+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запускает интермодальные контейнерные перевозки между Лаосом и Россией через вьетнамский порт Дананг, сообщила компания. "Транспортная группа Fesco в рамках расширения географии логистических сервисов в Юго-Восточной Азии запускает интермодальные контейнерные перевозки между Лаосом и Россией через вьетнамский порт Дананг", - рассказали в Fesco. Там добавили, что погрузка и отправка контейнеров осуществляются в десяти крупных локациях Лаоса. Далее грузы менее чем за сутки доставляются автотранспортом до Дананга и размещаются на фидерные контейнеровозы до Хошимина (Вьетнам) или портов Китая. После этого грузы уже напрямую идут во Владивосток, Новороссийск и Санкт-Петербург морем. В группе отметили, что транзитный срок доставки грузов из Лаоса во Владивосток и далее в Москву составляет около 35 дней.
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Экономика, Бизнес, FESCO, МОСКВА, Лаос, РОССИЯ, Владивосток
Fesco запустила смешанные контейнерные перевозки между Лаосом и Россией
Fesco запускает интермодальные контейнерные перевозки между Лаосом и Россией
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Транспортная группа Fesco запускает интермодальные контейнерные перевозки между Лаосом и Россией через вьетнамский порт Дананг, сообщила компания.
"Транспортная группа Fesco в рамках расширения географии логистических сервисов в Юго-Восточной Азии запускает интермодальные контейнерные перевозки между Лаосом и Россией через вьетнамский порт Дананг", - рассказали в Fesco.
Там добавили, что погрузка и отправка контейнеров осуществляются в десяти крупных локациях Лаоса. Далее грузы менее чем за сутки доставляются автотранспортом до Дананга и размещаются на фидерные контейнеровозы до Хошимина (Вьетнам) или портов Китая. После этого грузы уже напрямую идут во Владивосток, Новороссийск и Санкт-Петербург морем. В группе отметили, что транзитный срок доставки грузов из Лаоса во Владивосток и далее в Москву составляет около 35 дней.
Группа Fesco в 2024 году увеличила перевозки сборных грузов на 19%