https://1prime.ru/20250313/peskov-855760441.html
В Кремле назвали ошибочной и тупиковой политику санкций против РФ
В Кремле назвали ошибочной и тупиковой политику санкций против РФ - 13.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле назвали ошибочной и тупиковой политику санкций против РФ
Политика санкций в отношении России является ошибочной и тупиковой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T18:16+0300
2025-03-13T18:16+0300
2025-03-13T18:24+0300
дмитрий песков
россия
санкции против рф
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Политика санкций в отношении России является ошибочной и тупиковой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как мы знаем, санкции - это обоюдоострое оружие, оно наносит вред и тем, кто принимает санкции, и тем, в отношении кого они принимаются", - отметил он."С нашей точки зрения, это ошибочная, тупиковая политика европейских государств", - добавил представитель Кремля.
https://1prime.ru/20250313/sanktsii-855748940.html
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дмитрий песков, россия, санкции против рф
Дмитрий Песков, РОССИЯ, санкции против РФ
В Кремле назвали ошибочной и тупиковой политику санкций против РФ
Песков: политика антироссийских санкций является ошибочной и тупиковой
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Политика санкций в отношении России является ошибочной и тупиковой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Как мы знаем, санкции - это обоюдоострое оружие, оно наносит вред и тем, кто принимает санкции, и тем, в отношении кого они принимаются", - отметил он.
"С нашей точки зрения, это ошибочная, тупиковая политика европейских государств", - добавил представитель Кремля.
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