https://1prime.ru/20250313/peskov-855760441.html

В Кремле назвали ошибочной и тупиковой политику санкций против РФ

В Кремле назвали ошибочной и тупиковой политику санкций против РФ - 13.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле назвали ошибочной и тупиковой политику санкций против РФ

Политика санкций в отношении России является ошибочной и тупиковой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T18:16+0300

2025-03-13T18:16+0300

2025-03-13T18:24+0300

дмитрий песков

россия

санкции против рф

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Политика санкций в отношении России является ошибочной и тупиковой, заявил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Как мы знаем, санкции - это обоюдоострое оружие, оно наносит вред и тем, кто принимает санкции, и тем, в отношении кого они принимаются", - отметил он."С нашей точки зрения, это ошибочная, тупиковая политика европейских государств", - добавил представитель Кремля.

https://1prime.ru/20250313/sanktsii-855748940.html

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дмитрий песков, россия, санкции против рф