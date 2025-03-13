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ФСБ пресекла серию покушений на госслужащих и участников СВО

ФСБ пресекла серию покушений на госслужащих и участников СВО - 13.03.2025, ПРАЙМ

ФСБ пресекла серию покушений на госслужащих и участников СВО

ФСБ России предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которые, по данным ведомства, планировались украинскими спецслужбами с использованием... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T10:16+0300

2025-03-13T10:16+0300

2025-03-13T10:16+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. ФСБ России предотвратила серию покушений на участников СВО и госслужащих, которые, по данным ведомства, планировались украинскими спецслужбами с использованием почтовых посылок с замаскированными взрывными устройствами, задержан агент Киева. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства."ФСБ РФ предотвращена серия диверсионно-террористических актов, планировавшихся спецслужбами Украины в отношении принимающих участие в специальной военной операции военнослужащих министерства обороны Российской Федерации, а также госслужащих, оказывающих помощь военным подразделениям в зоне СВО", - говорится в сообщении.В аэропорту Челябинска, как сообщили в ФСБ, при досмотре почтовых отправлений было обнаружено пять посылок с самодельными взрывными устройствами, закамуфлированными под парфюмерные наборы. Взрывотехники ФСБ обезвредили устройства, которые были готовы к срабатыванию при открытии.В Первоуральске задержан гражданин РФ, которого подозревают в вербовке украинскими спецслужбами и отправке этих посылок военнослужащим и представителям власти в Москве, Воронеже, Краснодарском крае и Саратовской области в марте 2025 года. По данным ФСБ, после выполнения задания связь с ним была прекращена, а вознаграждение не выплачено.Сообщается, что в 2024 году фигурант собирал информацию о российских военнослужащих в Энгельсе и сотрудниках оборонных предприятий Екатеринбурга по заданию куратора.Как сказано в релизе, при осмотре схронов в Челябинске обнаружен еще один тайник с четырьмя аналогичными СВУ, предназначавшимися военнослужащим, проживающим в Тверской, Ростовской, Нижегородской и Калужской областях.Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 "Незаконные приобретение, хранение, перевозка взрывчатых веществ или взрывных устройств" УК РФ. Организован розыск лиц, изготовивших взрывные устройства и заложивших их в тайники. Рассматривается вопрос о возбуждении уголовного дела по ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 205 УК РФ (покушение на теракт).Позднее ФСБ России опубликовала видео обнаружения бомб в аэропорту Челябинска, замаскированных под парфюмерию. На кадрах видно, как посылки проходят через металлодетектор, который обнаруживает в коробках взрывные устройства. На следующих кадрах видно, что в наборах с бомбами находились георгиевские ленточки и поздравления с 23 февраля от спецслужб Украины.

https://1prime.ru/20250310/shpiony-855620061.html

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фсб, украина, челябинск, рф, россия, общество