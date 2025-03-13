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Путин: акции "Бессмертного полка" будут организованы в белорусских городах - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Путин: акции "Бессмертного полка" будут организованы в белорусских городах
Путин: акции "Бессмертного полка" будут организованы в белорусских городах - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин: акции "Бессмертного полка" будут организованы в белорусских городах
Акции движения "Бессмертный полк" пройдут во многих российских и белорусских городах, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:18+0300
2025-03-13T19:18+0300
бессмертный полк
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Акции движения "Бессмертный полк" пройдут во многих российских и белорусских городах, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. "Во многих российских и белорусских городах будут организованы акции движения "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит", — сказал Путин. Белорусский лидер Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
https://1prime.ru/20250313/putin-855761558.html
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бессмертный полк, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, рф
Бессмертный полк, Владимир Путин, Александр Лукашенко, БЕЛОРУССИЯ, РФ
19:18 13.03.2025
 
Путин: акции "Бессмертного полка" будут организованы в белорусских городах

Путин: акции "Бессмертного полка" будут организованы во многих белорусских городах

© РИА Новости . Евгений Биятов | Перейти в медиабанкБессмертный полк
Бессмертный полк - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Евгений Биятов
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Акции движения "Бессмертный полк" пройдут во многих российских и белорусских городах, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
"Во многих российских и белорусских городах будут организованы акции движения "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит", — сказал Путин.
Белорусский лидер Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Путин назвал вопросы, которые обсудил с Лукашенко на встрече
18:33
 
Бессмертный полкВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоБЕЛОРУССИЯРФ
 
 
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