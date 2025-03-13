https://1prime.ru/20250313/polk-855763737.html

Путин: акции "Бессмертного полка" будут организованы в белорусских городах

Путин: акции "Бессмертного полка" будут организованы в белорусских городах - 13.03.2025, ПРАЙМ

Путин: акции "Бессмертного полка" будут организованы в белорусских городах

Акции движения "Бессмертный полк" пройдут во многих российских и белорусских городах, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:18+0300

2025-03-13T19:18+0300

2025-03-13T19:18+0300

бессмертный полк

владимир путин

александр лукашенко

белоруссия

рф

https://cdnn.1prime.ru/img/84041/48/840414802_0:0:3052:1717_1920x0_80_0_0_d811f2ddce52cbf1a88bafb761bd3d7b.jpg

МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Акции движения "Бессмертный полк" пройдут во многих российских и белорусских городах, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. "Во многих российских и белорусских городах будут организованы акции движения "Бессмертный полк" и "Беларусь помнит", — сказал Путин. Белорусский лидер Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов России и Белоруссии в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

https://1prime.ru/20250313/putin-855761558.html

белоруссия

рф

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бессмертный полк, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, рф