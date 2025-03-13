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Финляндия выделила Украине 28-й пакет военной помощи

Финляндия выделила Украине 28-й пакет военной помощи - 13.03.2025, ПРАЙМ

Финляндия выделила Украине 28-й пакет военной помощи

Финляндия выделила Украине 28-й пакет военной помощи на 200 миллионов евро, сообщает в четверг финское министерство обороны. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T13:17+0300

2025-03-13T13:17+0300

2025-03-13T13:18+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Финляндия выделила Украине 28-й пакет военной помощи на 200 миллионов евро, сообщает в четверг финское министерство обороны. "На встрече министров (обороны - ред.) Финляндия объявила об очередном, 28-м пакете военной помощи для Украины. Его стоимость составляет около 200 миллионов евро", - говорится в сообщении. Содержание, сроки и способ доставки пакета, как и всех предыдущих поставок, ведомство не раскрывает по соображениям безопасности. Ранее минобороны Финляндии объявило о запуске новой программы поддержки Украины, в рамках которой финская оборонная промышленность получит 660 миллионов евро на заказы вооружений для поставок ВСУ. "После реализации последних решений общая сумма материальной помощи Финляндии вырастет до 3,3 миллиарда евро", - уточняет минобороны.

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финляндия, украина, всу