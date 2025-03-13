Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Китай призвал США как можно скорее отменить пошлины на сталь и алюминий - 13.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250313/poshliny-855745195.html
Китай призвал США как можно скорее отменить пошлины на сталь и алюминий
Китай призвал США как можно скорее отменить пошлины на сталь и алюминий - 13.03.2025, ПРАЙМ
Китай призвал США как можно скорее отменить пошлины на сталь и алюминий
Китай призывает США как можно скорее отменить новые пошлины на сталь и алюминий, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T12:51+0300
2025-03-13T12:51+0300
экономика
сша
китай
пошлины
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_0:221:4248:2611_1920x0_80_0_0_e6c4f8aab478cab7668161850692e2f4.jpg
ПЕКИН, 13 мар – ПРАЙМ. Китай призывает США как можно скорее отменить новые пошлины на сталь и алюминий, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Хэ Юнцянь. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Отдельно Штаты хотели повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Однако в среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. "Китай всегда считал, что меры США, введенные в соответствии со статьей 232, представляют собой односторонние и протекционистские действия, которые осуществляются под предлогом национальной безопасности", - заявила Хэ Юнцянь. Она добавила, что "Китай, как и многие другие страны, решительно выступает против этих мер и призывает США как можно скорее отменить меры, предусмотренные статьей 232 в отношении стали и алюминия".
https://1prime.ru/20250312/poshliny-855716869.html
сша
китай
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/82873/63/828736314_236:0:4012:2832_1920x0_80_0_0_5e0e50b589a1a28e5236bbfa248459bf.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
сша, китай, пошлины
Экономика, США, КИТАЙ, пошлины
12:51 13.03.2025
 
Китай призвал США как можно скорее отменить пошлины на сталь и алюминий

Китай призывает США как можно скорее отменить новые пошлины на сталь и алюминий

© AFP / Wang ZhaoФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© AFP / Wang Zhao
Читать Прайм в
Дзен Telegram
ПЕКИН, 13 мар – ПРАЙМ. Китай призывает США как можно скорее отменить новые пошлины на сталь и алюминий, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Хэ Юнцянь.
США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Отдельно Штаты хотели повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Однако в среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается.
"Китай всегда считал, что меры США, введенные в соответствии со статьей 232, представляют собой односторонние и протекционистские действия, которые осуществляются под предлогом национальной безопасности", - заявила Хэ Юнцянь.
Она добавила, что "Китай, как и многие другие страны, решительно выступает против этих мер и призывает США как можно скорее отменить меры, предусмотренные статьей 232 в отношении стали и алюминия".
Небоскребы Toshiba Building и Hitachi Metals - ПРАЙМ, 1920, 12.03.2025
WP: Токио, Сеул и Канберра стремятся к отмене пошлин США на металлы
Вчера, 18:22
 
ЭкономикаСШАКИТАЙпошлины
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала