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Китай призвал США как можно скорее отменить пошлины на сталь и алюминий

Китай призвал США как можно скорее отменить пошлины на сталь и алюминий - 13.03.2025, ПРАЙМ

Китай призвал США как можно скорее отменить пошлины на сталь и алюминий

Китай призывает США как можно скорее отменить новые пошлины на сталь и алюминий, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T12:51+0300

2025-03-13T12:51+0300

2025-03-13T12:51+0300

экономика

сша

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пошлины

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ПЕКИН, 13 мар – ПРАЙМ. Китай призывает США как можно скорее отменить новые пошлины на сталь и алюминий, заявила на брифинге в четверг официальный представитель министерства коммерции Китая Хэ Юнцянь. США с 12 марта начали взимать пошлину в размере 25% со всех поставок в страну стали и алюминия. Новые тарифы не делают исключений для отдельных стран, а список товаров, попадающих под ограничения, был серьезно расширен: теперь тарифами будут обложены не только поставки самих металлов, но и широкий список компонентов в целом ряде товаров, включая холодильники, плиты, телефоны, автомобили. Отдельно Штаты хотели повысить пошлины для Канады до фактически заградительного уровня в 50%. Однако в среду советник президента США по торговле Питер Наварро заявил, что повышение пошлин на канадскую сталь и алюминий откладывается. "Китай всегда считал, что меры США, введенные в соответствии со статьей 232, представляют собой односторонние и протекционистские действия, которые осуществляются под предлогом национальной безопасности", - заявила Хэ Юнцянь. Она добавила, что "Китай, как и многие другие страны, решительно выступает против этих мер и призывает США как можно скорее отменить меры, предусмотренные статьей 232 в отношении стали и алюминия".

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сша, китай, пошлины