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Послы ФРГ и Дании покинули МИД России после необъявленного визита
Послы ФРГ и Дании покинули МИД России после необъявленного визита - 13.03.2025, ПРАЙМ
Послы ФРГ и Дании покинули МИД России после необъявленного визита
Датский посол в России Йеспер Вар в четверг посетил российский МИД, причины визита неясны, передает корреспондент РИА Новости. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T16:17+0300
2025-03-13T16:17+0300
2025-03-13T16:19+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Датский посол в России Йеспер Вар в четверг посетил российский МИД, причины визита неясны, передает корреспондент РИА Новости. Посольский автомобиль с флагом Дании отъехал от здания МИД около 16.00 мск.Кроме того, посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф также ранее приехал в МИД РФ и спустя некоторое время покинул министерство.Посол прибыл в МИД на посольском автомобиле ранее днём в четверг. Причина его визита в министерство остаётся неясной.
https://1prime.ru/20240819/daniya-850985636.html
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россия, дания
Послы ФРГ и Дании покинули МИД России после необъявленного визита
Послы ФРГ и Дании в Москве покинули МИД России после необъявленного визита
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Датский посол в России Йеспер Вар в четверг посетил российский МИД, причины визита неясны, передает корреспондент РИА Новости.
Посольский автомобиль с флагом Дании отъехал от здания МИД около 16.00 мск.
Кроме того, посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф также ранее приехал в МИД РФ и спустя некоторое время покинул министерство.
Посол прибыл в МИД на посольском автомобиле ранее днём в четверг. Причина его визита в министерство остаётся неясной.
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