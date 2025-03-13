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Послы ФРГ и Дании покинули МИД России после необъявленного визита

Послы ФРГ и Дании покинули МИД России после необъявленного визита - 13.03.2025, ПРАЙМ

Послы ФРГ и Дании покинули МИД России после необъявленного визита

Датский посол в России Йеспер Вар в четверг посетил российский МИД, причины визита неясны, передает корреспондент РИА Новости. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T16:17+0300

2025-03-13T16:17+0300

2025-03-13T16:19+0300

россия

дания

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Датский посол в России Йеспер Вар в четверг посетил российский МИД, причины визита неясны, передает корреспондент РИА Новости. Посольский автомобиль с флагом Дании отъехал от здания МИД около 16.00 мск.Кроме того, посол Германии в Москве Александр Ламбсдорф также ранее приехал в МИД РФ и спустя некоторое время покинул министерство.Посол прибыл в МИД на посольском автомобиле ранее днём в четверг. Причина его визита в министерство остаётся неясной.

https://1prime.ru/20240819/daniya-850985636.html

дания

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