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Правительство обсудит выделение средств на поддержку Курской области
Правительство обсудит выделение средств на поддержку Курской области - 13.03.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит выделение средств на поддержку Курской области
Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минпромторгу из своего резервного фонда на оказание разовой финансовой помощи бюджету... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T00:16+0300
2025-03-13T00:16+0300
2025-03-13T00:16+0300
экономика
россия
финансы
москва
минпромторг
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минпромторгу из своего резервного фонда на оказание разовой финансовой помощи бюджету Курской области для докапитализации регионального госфонда развития промышленности, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"О выделении Минпромторгу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) государственного фонда развития промышленности Курской области", - говорится в сообщении о повестке заседания.
Уточняется, что средства будут направлены на поддержку предприятий Курской области.
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россия, финансы, москва, минпромторг
Экономика, РОССИЯ, Финансы, МОСКВА, Минпромторг
Правительство обсудит выделение средств на поддержку Курской области
Правительство обсудит выделение средств на докапитализацию госфонда Курской области
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минпромторгу из своего резервного фонда на оказание разовой финансовой помощи бюджету Курской области для докапитализации регионального госфонда развития промышленности, говорится в сообщении пресс-службы кабмина.
"О выделении Минпромторгу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) государственного фонда развития промышленности Курской области", - говорится в сообщении о повестке заседания.
Уточняется, что средства будут направлены на поддержку предприятий Курской области.