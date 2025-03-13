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Правительство обсудит выделение средств на поддержку Курской области

Правительство обсудит выделение средств на поддержку Курской области - 13.03.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит выделение средств на поддержку Курской области

Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минпромторгу из своего резервного фонда на оказание разовой финансовой помощи бюджету... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T00:16+0300

2025-03-13T00:16+0300

2025-03-13T00:16+0300

экономика

россия

финансы

москва

минпромторг

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг обсудит выделение средств Минпромторгу из своего резервного фонда на оказание разовой финансовой помощи бюджету Курской области для докапитализации регионального госфонда развития промышленности, говорится в сообщении пресс-службы кабмина. "О выделении Минпромторгу России в 2025 году из резервного фонда правительства Российской Федерации бюджетных ассигнований на оказание разовой финансовой помощи в форме субсидии из федерального бюджета бюджету Курской области в целях софинансирования расходных обязательств, возникающих при реализации мероприятия по финансовому обеспечению деятельности (докапитализации) государственного фонда развития промышленности Курской области", - говорится в сообщении о повестке заседания. Уточняется, что средства будут направлены на поддержку предприятий Курской области.

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