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Правительство обсудит запрет маркировки алкоголя за пределами России
Правительство обсудит запрет маркировки алкоголя за пределами России - 13.03.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит запрет маркировки алкоголя за пределами России
Правительство РФ на заседании в четверг обсудит изменения в регулировании производства и оборота алкогольной продукции, включая введение двухэтапного запрета... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T00:19+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит изменения в регулировании производства и оборота алкогольной продукции, включая введение двухэтапного запрета маркировки алкоголя федеральными специальными марками за пределами России, сообщает пресс-служба кабмина.
"О проекте поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", - говорится в сообщении о повестке заседания.
"Проект поправок к законопроекту включает положения о введении двухэтапного запрета маркировки федеральными специальными марками алкогольной продукции за пределами территории Российской Федерации", - уточняет пресс-служба.
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россия, бизнес, москва, рф
РОССИЯ, Бизнес, Экономика, МОСКВА, РФ
Правительство обсудит запрет маркировки алкоголя за пределами России
Правительство обсудит запрет маркировки алкоголя за пределами России
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит изменения в регулировании производства и оборота алкогольной продукции, включая введение двухэтапного запрета маркировки алкоголя федеральными специальными марками за пределами России, сообщает пресс-служба кабмина.
"О проекте поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", - говорится в сообщении о повестке заседания.
"Проект поправок к законопроекту включает положения о введении двухэтапного запрета маркировки федеральными специальными марками алкогольной продукции за пределами территории Российской Федерации", - уточняет пресс-служба.