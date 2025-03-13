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Правительство обсудит запрет маркировки алкоголя за пределами России

Правительство обсудит запрет маркировки алкоголя за пределами России - 13.03.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит запрет маркировки алкоголя за пределами России

Правительство РФ на заседании в четверг обсудит изменения в регулировании производства и оборота алкогольной продукции, включая введение двухэтапного запрета... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T00:19+0300

2025-03-13T00:19+0300

2025-03-13T00:19+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительство РФ на заседании в четверг обсудит изменения в регулировании производства и оборота алкогольной продукции, включая введение двухэтапного запрета маркировки алкоголя федеральными специальными марками за пределами России, сообщает пресс-служба кабмина. "О проекте поправок правительства Российской Федерации к проекту федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О государственном регулировании производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции" и о признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Российской Федерации", - говорится в сообщении о повестке заседания. "Проект поправок к законопроекту включает положения о введении двухэтапного запрета маркировки федеральными специальными марками алкогольной продукции за пределами территории Российской Федерации", - уточняет пресс-служба.

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