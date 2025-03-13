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Правительство обсудит резервное обеспечение лекарствами

Правительство обсудит резервное обеспечение лекарствами - 13.03.2025, ПРАЙМ

Правительство обсудит резервное обеспечение лекарствами

Правительство России на заседании в четверг рассмотрит введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включёнными в перечень... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T00:31+0300

2025-03-13T00:31+0300

2025-03-13T00:31+0300

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включёнными в перечень редких и жизнеугрожающих, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы.... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект предусматривает введение резервного механизма обеспечения лекарственными препаратами лиц, страдающих заболеваниями, включёнными в перечень жизнеугрожающих и редких (орфанных) заболеваний, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ.

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