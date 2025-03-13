https://1prime.ru/20250313/pravitelstvo-855726537.html
Правительство обсудит резервное обеспечение лекарствами
Правительство обсудит резервное обеспечение лекарствами - 13.03.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит резервное обеспечение лекарствами
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включёнными в перечень... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T00:31+0300
2025-03-13T00:31+0300
2025-03-13T00:31+0300
россия
общество
экономика
рф
москва
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855726537.jpg?1741815106
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включёнными в перечень редких и жизнеугрожающих, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы.... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект предусматривает введение резервного механизма обеспечения лекарственными препаратами лиц, страдающих заболеваниями, включёнными в перечень жизнеугрожающих и редких (орфанных) заболеваний, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ.
рф
москва
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, общество , рф, москва
РОССИЯ, Общество , Экономика, РФ, МОСКВА
Правительство обсудит резервное обеспечение лекарствами
Правительство рассмотрит введение резервного механизма обеспечения лекарствами
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включёнными в перечень редких и жизнеугрожающих, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы.... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект предусматривает введение резервного механизма обеспечения лекарственными препаратами лиц, страдающих заболеваниями, включёнными в перечень жизнеугрожающих и редких (орфанных) заболеваний, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ.