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Правительство обсудит резервное обеспечение лекарствами - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Правительство обсудит резервное обеспечение лекарствами
Правительство обсудит резервное обеспечение лекарствами - 13.03.2025, ПРАЙМ
Правительство обсудит резервное обеспечение лекарствами
Правительство России на заседании в четверг рассмотрит введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включёнными в перечень... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T00:31+0300
2025-03-13T00:31+0300
россия
общество
экономика
рф
москва
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включёнными в перечень редких и жизнеугрожающих, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ, сообщает пресс-служба кабмина. "На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы.... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - говорится в сообщении. Отмечается, что законопроект предусматривает введение резервного механизма обеспечения лекарственными препаратами лиц, страдающих заболеваниями, включёнными в перечень жизнеугрожающих и редких (орфанных) заболеваний, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ.
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россия, общество , рф, москва
РОССИЯ, Общество , Экономика, РФ, МОСКВА
00:31 13.03.2025
 
Правительство обсудит резервное обеспечение лекарствами

Правительство рассмотрит введение резервного механизма обеспечения лекарствами

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительство России на заседании в четверг рассмотрит введение резервного механизма обеспечения лекарствами для лиц с заболеваниями, включёнными в перечень редких и жизнеугрожающих, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ, сообщает пресс-служба кабмина.
"На заседании планируется рассмотреть следующие вопросы.... О проекте федерального закона "О внесении изменений в статью 83 Федерального закона "Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации", - говорится в сообщении.
Отмечается, что законопроект предусматривает введение резервного механизма обеспечения лекарственными препаратами лиц, страдающих заболеваниями, включёнными в перечень жизнеугрожающих и редких (орфанных) заболеваний, в случае, когда соответствующая обязанность не может быть исполнена субъектом РФ.
 
ЭкономикаРОССИЯОбществоРФМОСКВА
 
 
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