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Новый президент Греции приступит к присяге

Новый президент Греции приступит к присяге - 13.03.2025, ПРАЙМ

Новый президент Греции приступит к присяге

Церемония приведения к присяге нового президента Греции Константиноса Тасуласа пройдет в четверг в парламенте страны. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T00:34+0300

2025-03-13T00:34+0300

2025-03-13T00:34+0300

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АФИНЫ, 13 мар - ПРАЙМ. Церемония приведения к присяге нового президента Греции Константиноса Тасуласа пройдет в четверг в парламенте страны. На посту президента он сменит Катерину Сакелларопулу, возглавлявшую государство пять лет, с 2020 года. Как и его предшественница, 65-летний Тасулас придерживается крайне антироссийских позиций. До избрания Тасулас был председателем парламента Греции. Он стал девятым президентом Греции после падения в 1974 году диктатуры "черных полковников". Инаугурация пройдет на специально созванной сессии парламента. Возле входа в парламент Тасуласа встретят премьер-министр Кириакос Мицотакис и спикер парламента Никитас Какламанис. Представители синода Элладской церкви проведут благодарственный молебен, и новый президент принесет клятву. По традиции присягу главы государства принимает архиепископ Афинский и всей Эллады Иероним. Избранный президент принесет клятву на верность Богу и стране, поклявшись именем Святой Троицы. Затем председатель парламента, премьер-министр и покидающий свой пост президент подпишут официальный документ о вступлении в должность нового президента. После присяги Тасулас возложит венок к памятнику Неизвестному солдату на площади Синтагма перед парламентом, а оттуда отправится в президентский дворец на церемонию передачи дел покидающей пост президента Греции Катериной Сакелларопулу. Обозреватели опасаются, что во время церемонии возложения венка на площади могут быть протестующие, поскольку многие разочарованы тем, какую позицию занимал Тасулас во время расследования резонансной железнодорожной катастрофы в Темпи, жертвами которой 28 февраля 2023 года стали 57 человек, в основном студенты. Его обвиняли в "укрывательстве" виновных в катастрофе, в том, что он не дал ход парламентскому расследованию причин аварии и задержал расследование на полгода. В Греции президент избирается парламентом и наделен рядом властных полномочий, однако непосредственное руководство страной осуществляет премьер-министр. АНТИРОССИЙСКАЯ ПОЗИЦИЯ Тасулас, бывший спикер парламента, был кандидатом от правящей партии "Новая демократия" и 12 февраля был избран в четвертом туре голосования в парламенте, набрав 160 голосов из 300. Для победы в четвертом туре достаточно было 151 голоса. Внесенные в 2019 году поправки в конституцию предусматривают пять туров голосования. Нынешняя система выборов практически исключает избрание президентом Греции кандидата от не правящей партии. Выборы президента проходили без обсуждения кандидатур. Тасулас неоднократно выступал с антироссийскими заявлениями. В марте 2022 года на телеконференции председателей парламентов государств-членов Евросоюза Тасулас заявил, что санкции против России должны быть как "мощный военный удар". По его словам, Европа должна значительно усилить свой геополитический потенциал, дополняя НАТО, и увеличить расходы на оборону. Запад должен жестоко загнать Россию в угол, чтобы война стала для нее экономически невыносимой, заявил Тасулас. Он также призвал не допустить, чтобы на Западе "из-за нехватки продовольствия и бедности" разгорелся популизм, который будет действовать как "пятая колонна Путина". Тасулас - активный сторонник поддержки Украины. В апреле 2022 года премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис в нарушение регламента пригласил Владимира Зеленского выступить в парламенте – такие приглашения направляет председатель законодательного органа. Тасулас одобрил выступление Зеленского и двух боевиков националистического батальона "Азов" (признан террористической организацией, запрещен в РФ). После их выступления Тасулас по-гречески произнес "да здравствует Украина, да здравствует свобода". Правящая партия "Новая демократия" стоя аплодировала выступавшим, хотя появление "азовцев" вызвало политический скандал. Тасулас в августе 2021 года "символически" передал Грецию "в руки" сенатора США Боба Менендеса, осужденного позднее за коррупцию. "Я уверен, что она (Греция) в надежных руках", - заявил Тасулас. Покидающая пост президента Греции Катерина Сакелларопулу также выступает с антироссийскими заявлениями. Сакелларопулу стала первой женщиной на посту президента Греции. По сути она была избрана лишь по половому признаку, поскольку до избрания ничем не выделялась. Сакелларопулу была председателем Государственного совета - высшего административного суда Греции. В России она известна тем, что вела и дело россиянина Александра Винника, и разрешила держать Винника в тюрьме 30 месяцев в нарушение конституции Греции, которая запрещает держать человека в заключении более 18 месяцев без приговора суда. В декабре 2019 года адвокаты обвинили Сакелларопулу в многочисленных нарушениях судебных процедур, закона и прав человека в деле Винника. В январе 2020 года Сакелларопулу по приглашению посла США в Греции Джеффри Пайетта записала видеообращение по случаю инаугурации президента США Джо Байдена и вице-президента Камалы Харрис. Политические обозреватели, опрошенные РИА Новости, не припомнили, чтобы кто-то из глав государства направлял видеопоздравление президенту США с победой на выборах или вступлением в должность, тем более записывал поздравление вместе с послом США. Сакелларопулу неоднократно произносила бандеровский лозунг "слава Украине" на мероприятиях с участием украинских деятелей. Как отмечали обозреватели, Сакелларопулу на посту президента Греции не замечала ничего, от массового прослушивания политиков и журналистов до железнодорожной катастрофы в Темпи, но ее отношение не оценили и не только не продлили срок ее полномочий, но и отстранили самым бесцеремонным образом.

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общество , мировая экономика, сша, греция, александр винник, кириакос мицотакис, владимир зеленский