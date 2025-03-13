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Россельхознадзор отметил значительный рост экспорта пшеницы в страны Африки
Россельхознадзор отметил значительный рост экспорта пшеницы в страны Африки - 13.03.2025, ПРАЙМ
Россельхознадзор отметил значительный рост экспорта пшеницы в страны Африки
Россия наращивает экспорт пшеницы в Марокко, Нигерию, Ливан и Камерун: с начала года поставки в эти страны выросли более чем в два раза в годовом выражении,... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T11:05+0300
2025-03-13T11:05+0300
2025-03-13T11:05+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия наращивает экспорт пшеницы в Марокко, Нигерию, Ливан и Камерун: с начала года поставки в эти страны выросли более чем в два раза в годовом выражении, сообщает Россельхознадзор. "По данным информационной системы Россельхознадзора "Аргус-Фито" на 9 марта 2025 года, Россия с начала текущего года нарастила экспорт пшеницы в такие страны Африки и Ближнего Востока, как Марокко, Нигерия, Ливан и Камерун по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении. Так, в Королевство Марокко с начала года было поставлено 124 тысячи тонн пшеницы, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (54,3 тысячи тонн), а в Ливан - 96,3 тысячи тонн пшеницы (рост в 2,4 раза против прошлогодних 40,7 тысячи тонн). Экспорт российской пшеницы в Нигерию и Камерун вырос в 2,7 и 2,2 раза соответственно: в Нигерию в этом году уже поставлено 131,4 тысячи тонн пшеницы против 48,9 тысячи тонн в аналогичном периоде прошлого года, в Камерун - 50 тысяч тонн пшеницы против 23,2 тысячи тонн годом ранее, добавили в Россельхознадзоре.
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ливан, нигерия, африка, россельхознадзор
Экономика, ЛИВАН, Нигерия, АФРИКА, Россельхознадзор
Россельхознадзор отметил значительный рост экспорта пшеницы в страны Африки
Россельхознадзор: Россия нарастила поставки пшеницы в страны Африки более чем в 2 раза
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия наращивает экспорт пшеницы в Марокко, Нигерию, Ливан и Камерун: с начала года поставки в эти страны выросли более чем в два раза в годовом выражении, сообщает Россельхознадзор.
"По данным информационной системы Россельхознадзора "Аргус-Фито" на 9 марта 2025 года, Россия с начала текущего года нарастила экспорт пшеницы в такие страны Африки и Ближнего Востока, как Марокко, Нигерия, Ливан и Камерун по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.
Так, в Королевство Марокко с начала года было поставлено 124 тысячи тонн пшеницы, что в 2,3 раза больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года (54,3 тысячи тонн), а в Ливан - 96,3 тысячи тонн пшеницы (рост в 2,4 раза против прошлогодних 40,7 тысячи тонн).
Экспорт российской пшеницы в Нигерию и Камерун вырос в 2,7 и 2,2 раза соответственно: в Нигерию в этом году уже поставлено 131,4 тысячи тонн пшеницы против 48,9 тысячи тонн в аналогичном периоде прошлого года, в Камерун - 50 тысяч тонн пшеницы против 23,2 тысячи тонн годом ранее, добавили в Россельхознадзоре.
Россельхознадзор усилил контроль в отношении ряда экспортеров