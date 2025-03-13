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В Кремле объяснили военную форму Путина - 13.03.2025, ПРАЙМ
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В Кремле объяснили военную форму Путина
В Кремле объяснили военную форму Путина - 13.03.2025, ПРАЙМ
В Кремле объяснили военную форму Путина
Многие склонны видеть символизм в том, что президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ в военной форме, но... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T15:48+0300
2025-03-13T15:48+0300
политика
россия
владимир путин
общество
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Многие склонны видеть символизм в том, что президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ в военной форме, но Кремль не занимается этим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. "По сути, речь идет о Курской области, речь идет о выходе к завершающей стадии операции по очищению Курской области от боевиков. Главнокомандующий приехал на один из центров управления. Совершенно закономерно, что он принял решение, посчитал целесообразным надеть военную форму", - сказал Песков в эфире "Первого канала". "Сейчас многие склонны к такому символизму и так далее, но мы этим не занимаемся", - добавил Песков, комментируя предположения мировых СМИ о том, что Путин, надев военную форму, ответил на предложения о краткосрочном временном перемирии.
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россия, владимир путин, общество
Политика, РОССИЯ, Владимир Путин, Общество
15:48 13.03.2025
 
В Кремле объяснили военную форму Путина

Песков: многие видят символизм в военной форме Путина, Кремль этим не занимается

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
© POOL
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Многие склонны видеть символизм в том, что президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ в военной форме, но Кремль не занимается этим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
"По сути, речь идет о Курской области, речь идет о выходе к завершающей стадии операции по очищению Курской области от боевиков. Главнокомандующий приехал на один из центров управления. Совершенно закономерно, что он принял решение, посчитал целесообразным надеть военную форму", - сказал Песков в эфире "Первого канала".
"Сейчас многие склонны к такому символизму и так далее, но мы этим не занимаемся", - добавил Песков, комментируя предположения мировых СМИ о том, что Путин, надев военную форму, ответил на предложения о краткосрочном временном перемирии.
Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
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ПолитикаРОССИЯВладимир ПутинОбщество
 
 
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