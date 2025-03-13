https://1prime.ru/20250313/putin-855753989.html

В Кремле объяснили военную форму Путина

В Кремле объяснили военную форму Путина - 13.03.2025, ПРАЙМ

В Кремле объяснили военную форму Путина

Многие склонны видеть символизм в том, что президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ в военной форме, но... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T15:48+0300

2025-03-13T15:48+0300

2025-03-13T15:48+0300

политика

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Многие склонны видеть символизм в том, что президент России Владимир Путин посетил один из пунктов управления курской группировкой ВС РФ в военной форме, но Кремль не занимается этим, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. "По сути, речь идет о Курской области, речь идет о выходе к завершающей стадии операции по очищению Курской области от боевиков. Главнокомандующий приехал на один из центров управления. Совершенно закономерно, что он принял решение, посчитал целесообразным надеть военную форму", - сказал Песков в эфире "Первого канала". "Сейчас многие склонны к такому символизму и так далее, но мы этим не занимаемся", - добавил Песков, комментируя предположения мировых СМИ о том, что Путин, надев военную форму, ответил на предложения о краткосрочном временном перемирии.

https://1prime.ru/20250313/putin-855747280.html

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россия, владимир путин, общество