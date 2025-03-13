https://1prime.ru/20250313/putin-855757256.html
Путин дал сигнал о намерениях освободить курское приграничье, заявил Песков
Путин дал сигнал о намерениях освободить курское приграничье, заявил Песков - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин дал сигнал о намерениях освободить курское приграничье, заявил Песков
Появление президента РФ Владимира Путина в Курской области в форме с армейским камуфляжем — это сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию по... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T16:53+0300
2025-03-13T16:53+0300
2025-03-13T16:53+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Появление президента РФ Владимира Путина в Курской области в форме с армейским камуфляжем — это сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию по освобождению Курской области от украинских боевиков, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Это скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Путин 12 марта приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в форме с армейским камуфляжем.Песков также подчеркнул, что операция по освобождению Курской области от боевиков находится в заключительной стадии."Операция, как было доложено вчера Путину, вошла в заключительную стадию. Поэтому надеемся, что в самое ближайшее время мы уже сможем в этом плане вздохнуть спокойно", - резюмировал он.
https://1prime.ru/20250313/putin-855753989.html
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россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
Путин дал сигнал о намерениях освободить курское приграничье, заявил Песков
Песков: Путин дал сигнал о намерениях освободить курское приграничье
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Появление президента РФ Владимира Путина в Курской области в форме с армейским камуфляжем — это сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию по освобождению Курской области от украинских боевиков, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Путин 12 марта приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в форме с армейским камуфляжем.
Песков также подчеркнул, что операция по освобождению Курской области от боевиков находится в заключительной стадии.
"Операция, как было доложено вчера Путину, вошла в заключительную стадию. Поэтому надеемся, что в самое ближайшее время мы уже сможем в этом плане вздохнуть спокойно", - резюмировал он.
В Кремле объяснили военную форму Путина