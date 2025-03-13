Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин дал сигнал о намерениях освободить курское приграничье, заявил Песков - 13.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Глобус и графики - ПРАЙМ, 1920, 26.02.2024Политика
https://1prime.ru/20250313/putin-855757256.html
Путин дал сигнал о намерениях освободить курское приграничье, заявил Песков
Путин дал сигнал о намерениях освободить курское приграничье, заявил Песков - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин дал сигнал о намерениях освободить курское приграничье, заявил Песков
Появление президента РФ Владимира Путина в Курской области в форме с армейским камуфляжем — это сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию по... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T16:53+0300
2025-03-13T16:53+0300
политика
россия
дмитрий песков
владимир путин
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855732420_0:21:1757:1009_1920x0_80_0_0_932632abc4cc6384a36533b36a872b8c.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Появление президента РФ Владимира Путина в Курской области в форме с армейским камуфляжем — это сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию по освобождению Курской области от украинских боевиков, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков. "Это скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина. Путин 12 марта приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в форме с армейским камуфляжем.Песков также подчеркнул, что операция по освобождению Курской области от боевиков находится в заключительной стадии."Операция, как было доложено вчера Путину, вошла в заключительную стадию. Поэтому надеемся, что в самое ближайшее время мы уже сможем в этом плане вздохнуть спокойно", - резюмировал он.
https://1prime.ru/20250313/putin-855753989.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855732420_193:0:1565:1029_1920x0_80_0_0_8bc071206eaa0d362eb6d5595d1f43d2.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, дмитрий песков, владимир путин
Политика, РОССИЯ, Дмитрий Песков, Владимир Путин
16:53 13.03.2025
 
Путин дал сигнал о намерениях освободить курское приграничье, заявил Песков

Песков: Путин дал сигнал о намерениях освободить курское приграничье

© POOL | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
© POOL
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Появление президента РФ Владимира Путина в Курской области в форме с армейским камуфляжем — это сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию по освобождению Курской области от украинских боевиков, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Это скорее сигнал решимости в самое ближайшее время завершить операцию на отдельном участке по освобождению Курской области от боевиков", - сказал Песков, видео опубликовано в Telegram-канале тележурналиста программы "Москва. Кремль. Путин" на "России 1" Павла Зарубина.
Путин 12 марта приехал в пункт управления курской группировкой ВС РФ в форме с армейским камуфляжем.
Песков также подчеркнул, что операция по освобождению Курской области от боевиков находится в заключительной стадии.
"Операция, как было доложено вчера Путину, вошла в заключительную стадию. Поэтому надеемся, что в самое ближайшее время мы уже сможем в этом плане вздохнуть спокойно", - резюмировал он.
Президент Владимир Путин провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой
В Кремле объяснили военную форму Путина
15:48
 
ПолитикаРОССИЯДмитрий ПесковВладимир Путин
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала