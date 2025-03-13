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Путин позитивно оценил атмосферу переговоров с Лукашенко - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Путин позитивно оценил атмосферу переговоров с Лукашенко
Путин позитивно оценил атмосферу переговоров с Лукашенко - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин позитивно оценил атмосферу переговоров с Лукашенко
Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T18:32+0300
2025-03-13T18:34+0300
россия
белоруссия
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин. "Именно в такой традиционно дружеской, деловой и конструктивной атмосфере прошли сегодняшние переговоры с Александром Григорьевичем", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусской стороной. Белоруссия и Россия являются надежными союзниками, стратегическими партерами и настоящими друзьями, подчеркнул Путин."Беларуссия и Россия не только ближайшие соседи, но и надежные союзники, подлинно стратегические партнеры и настоящие друзья. В основе нашего сотрудничества лежат незыблемые принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга, а также многовековая совместная история, сложившаяся между многими россиянами и белорусами тесные родственные узы, приверженность общим нравственным и духовным ценностям", - сказал президент РФ.Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
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россия, белоруссия, александр лукашенко, владимир путин
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
18:32 13.03.2025 (обновлено: 18:34 13.03.2025)
 
Путин позитивно оценил атмосферу переговоров с Лукашенко

Путин: переговоры с Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко прошли в дружеской и конструктивной атмосфере, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Именно в такой традиционно дружеской, деловой и конструктивной атмосфере прошли сегодняшние переговоры с Александром Григорьевичем", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам переговоров с белорусской стороной.
Белоруссия и Россия являются надежными союзниками, стратегическими партерами и настоящими друзьями, подчеркнул Путин.
"Беларуссия и Россия не только ближайшие соседи, но и надежные союзники, подлинно стратегические партнеры и настоящие друзья. В основе нашего сотрудничества лежат незыблемые принципы взаимного уважения и учета интересов друг друга, а также многовековая совместная история, сложившаяся между многими россиянами и белорусами тесные родственные узы, приверженность общим нравственным и духовным ценностям", - сказал президент РФ.
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Путин и Лукашенко ряд документов
18:29
Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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