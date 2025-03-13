https://1prime.ru/20250313/putin-855761558.html

Путин назвал вопросы, которые обсудил с Лукашенко на встрече

Путин назвал вопросы, которые обсудил с Лукашенко на встрече - 13.03.2025, ПРАЙМ

Путин назвал вопросы, которые обсудил с Лукашенко на встрече

Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с главой Белоруссии Александром Лукашенко подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны, а... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T18:33+0300

2025-03-13T18:33+0300

2025-03-13T18:54+0300

александр лукашенко

владимир путин

рф

белоруссия

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин сообщил, что они с главой Белоруссии Александром Лукашенко подробно обсудили вопросы в сфере экономики, безопасности и обороны, а также в культурно-гуманитарной сфере. "Мы подробно рассмотрели практически все основные вопросы двустороннего взаимодействия в экономике, в культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Глава российского государства сообщил, что он и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам."Мы подробно рассмотрели практически все основные вопросы по двустороннему взаимодействию в экономике, в культурно-гуманитарной сфере, в области безопасности и обороны. Обменялись мнениями по актуальным международным и региональным вопросам", - сказал Путин.Президент отметил, что Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство и углублять интеграцию."Россия и Белоруссия продолжат сообща строить Союзное государство, углублять интеграцию, способствуя обеспечению устойчивого экономического роста, повышению уровня жизни и благосостояния граждан двух наших стран", - сказал Путин.По словам президента, в Москве высоко оценивают решение Лукашенко совершить первый визит после переизбрания именно в Россию, это подчеркивает особый характер отношений."Искренне рад приветствовать в Кремле Александра Григорьевича Лукашенко. Это первый зарубежный визит Александра Григорьевича после переизбрания на пост президента Белоруссии. Мы такой шаг высоко оцениваем, тем самым подчёркивается особый характер отношений между двумя нашими братскими странами", - сказал Путин.В свою очередь, Лукашенко заявил, что его переговоры с Путиным были насыщенными и продуктивными, они продолжатся в пятницу."Переговоры с президентом России, как всегда, были насыщенными и продуктивными. Мы с Владимиром Владимировичем провели только треть наших переговоров, мы продолжим и завтра. Если нужно - и послезавтра", - сказал Лукашенко по итогам встречи с Путиным.

https://1prime.ru/20250313/putin-855761442.html

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александр лукашенко, владимир путин, рф, белоруссия