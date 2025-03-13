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Путин обменялся с Лукашенко грамотами о ратификации договора о безопасности - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Путин обменялся с Лукашенко грамотами о ратификации договора о безопасности
Путин обменялся с Лукашенко грамотами о ратификации договора о безопасности - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин обменялся с Лукашенко грамотами о ратификации договора о безопасности
Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T18:36+0300
2025-03-13T18:43+0300
белоруссия
россия
александр лукашенко
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного Государства. Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе. "Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписывают протокол об обмене грамотами о ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности Союзного государства", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.Путин заявил, что договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу."Сегодня состоялся обмен грамотами о ратификации подписанного 6 декабря 2024 года в Минске двустороннего договора о гарантиях безопасности. И таким образом договор вступил в законную силу. Напомню, что этим документом определяются взаимные союзнические обязательства по обеспечению надежной обороны и безопасности России и Белоруссии, причем с использованием всего имеющегося арсенала сил и средств", - сказал президент России.
https://1prime.ru/20250313/putin-855761558.html
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белоруссия, россия, александр лукашенко, владимир путин
БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Александр Лукашенко, Владимир Путин
18:36 13.03.2025 (обновлено: 18:43 13.03.2025)
 
Путин обменялся с Лукашенко грамотами о ратификации договора о безопасности

Путин и Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент РФ Владимир Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко обменялись грамотами о ратификации договора о гарантиях безопасности в рамках Союзного Государства.
Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
"Президент России Владимир Путин и глава Белоруссии Александр Лукашенко подписывают протокол об обмене грамотами о ратификации договора между Российской Федерацией и Республикой Беларусь о гарантиях безопасности Союзного государства", - сказал Путин во время пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Путин назвал вопросы, которые обсудил с Лукашенко на встрече
18:33
Путин заявил, что договор о гарантиях безопасности России и Белоруссии вступил в законную силу.
"Сегодня состоялся обмен грамотами о ратификации подписанного 6 декабря 2024 года в Минске двустороннего договора о гарантиях безопасности. И таким образом договор вступил в законную силу. Напомню, что этим документом определяются взаимные союзнические обязательства по обеспечению надежной обороны и безопасности России и Белоруссии, причем с использованием всего имеющегося арсенала сил и средств", - сказал президент России.
 
БЕЛОРУССИЯРОССИЯАлександр ЛукашенкоВладимир Путин
 
 
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