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Путин оценил темпы развития взаимодействие РФ и Белоруссии в рамках ЕАЭС - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250313/putin-855761812.html
Путин оценил темпы развития взаимодействие РФ и Белоруссии в рамках ЕАЭС
Путин оценил темпы развития взаимодействие РФ и Белоруссии в рамках ЕАЭС - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин оценил темпы развития взаимодействие РФ и Белоруссии в рамках ЕАЭС
Хорошими темпами развивается взаимодействие между Россией и Белоруссией в рамках ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T18:37+0300
2025-03-13T18:37+0300
экономика
владимир путин
александр лукашенко
россия
белоруссия
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Хорошими темпами развивается взаимодействие между Россией и Белоруссией в рамках ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хорошими темпами продвигается и сотрудничество в рамках Евразийского союза, в котором Белоруссия председательствует в текущем году", - сказал глава государства во время пресс-конференции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия
Экономика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ
18:37 13.03.2025
 
Путин оценил темпы развития взаимодействие РФ и Белоруссии в рамках ЕАЭС

Путин: хорошими темпами развивается взаимодействие РФ и Белоруссии в рамках ЕАЭС

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Хорошими темпами развивается взаимодействие между Россией и Белоруссией в рамках ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Хорошими темпами продвигается и сотрудничество в рамках Евразийского союза, в котором Белоруссия председательствует в текущем году", - сказал глава государства во время пресс-конференции.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Путин назвал вопросы, которые обсудил с Лукашенко на встрече
18:33
 
ЭкономикаВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоРОССИЯБЕЛОРУССИЯ
 
 
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