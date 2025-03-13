https://1prime.ru/20250313/putin-855761812.html

Путин оценил темпы развития взаимодействие РФ и Белоруссии в рамках ЕАЭС

Путин оценил темпы развития взаимодействие РФ и Белоруссии в рамках ЕАЭС - 13.03.2025, ПРАЙМ

Путин оценил темпы развития взаимодействие РФ и Белоруссии в рамках ЕАЭС

Хорошими темпами развивается взаимодействие между Россией и Белоруссией в рамках ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T18:37+0300

2025-03-13T18:37+0300

2025-03-13T18:37+0300

экономика

владимир путин

александр лукашенко

россия

белоруссия

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Хорошими темпами развивается взаимодействие между Россией и Белоруссией в рамках ЕАЭС, заявил президент РФ Владимир Путин. "Хорошими темпами продвигается и сотрудничество в рамках Евразийского союза, в котором Белоруссия председательствует в текущем году", - сказал глава государства во время пресс-конференции. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.

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белоруссия

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владимир путин, александр лукашенко, россия, белоруссия