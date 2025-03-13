https://1prime.ru/20250313/putin-855762058.html

Путин: торговля и инвестиции РФ и РБ защищены от влияния третьих стран

Путин: торговля и инвестиции РФ и РБ защищены от влияния третьих стран - 13.03.2025, ПРАЙМ

Путин: торговля и инвестиции РФ и РБ защищены от влияния третьих стран

Взаимная торговля и инвестиции РФ и Белоруссии защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках, заявил президент России Владимир... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T18:46+0300

2025-03-13T18:46+0300

2025-03-13T18:46+0300

экономика

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

торговля

инвестиции

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Взаимная торговля и инвестиции РФ и Белоруссии защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках, заявил президент России Владимир Путин. "Свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях приходится на наши национальные валюты. Тем самым взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://1prime.ru/20250313/putin-855761558.html

белоруссия

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, торговля, инвестиции