https://1prime.ru/20250313/putin-855762058.html
Путин: торговля и инвестиции РФ и РБ защищены от влияния третьих стран
Путин: торговля и инвестиции РФ и РБ защищены от влияния третьих стран - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин: торговля и инвестиции РФ и РБ защищены от влияния третьих стран
Взаимная торговля и инвестиции РФ и Белоруссии защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках, заявил президент России Владимир... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T18:46+0300
2025-03-13T18:46+0300
2025-03-13T18:46+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Взаимная торговля и инвестиции РФ и Белоруссии защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках, заявил президент России Владимир Путин. "Свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях приходится на наши национальные валюты. Тем самым взаимная торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, торговля, инвестиции
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, торговля, инвестиции
Путин: торговля и инвестиции РФ и РБ защищены от влияния третьих стран
Путин: взаимная торговля и инвестиции РФ и Белоруссии защищены от влияния третьих стран