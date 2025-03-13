https://1prime.ru/20250313/putin-855762229.html

Путин: более 90% платежей между РФ и РБ приходится на национальные валюты

Путин: более 90% платежей между РФ и РБ приходится на национальные валюты - 13.03.2025, ПРАЙМ

Путин: более 90% платежей между РФ и РБ приходится на национальные валюты

Более 90% платежей в коммерческих операциях между Россией и Белоруссией приходится на национальные валюты, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T18:51+0300

2025-03-13T18:51+0300

2025-03-13T18:51+0300

экономика

россия

белоруссия

владимир путин

валюта

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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Более 90% платежей в коммерческих операциях между Россией и Белоруссией приходится на национальные валюты, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. "Свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях приходится на наши национальные валюты. Тем самым взаимные торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", — сказал Путин.

https://1prime.ru/20250313/lukashenko-855753595.html

белоруссия

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россия, белоруссия, владимир путин, валюта