https://1prime.ru/20250313/putin-855762229.html
Путин: более 90% платежей между РФ и РБ приходится на национальные валюты
Путин: более 90% платежей между РФ и РБ приходится на национальные валюты - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин: более 90% платежей между РФ и РБ приходится на национальные валюты
Более 90% платежей в коммерческих операциях между Россией и Белоруссией приходится на национальные валюты, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T18:51+0300
2025-03-13T18:51+0300
2025-03-13T18:51+0300
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
валюта
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/38/841293834_0:160:3075:1889_1920x0_80_0_0_cb8c20024938f385e931f6eb4c131a3f.jpg
МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Более 90% платежей в коммерческих операциях между Россией и Белоруссией приходится на национальные валюты, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. "Свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях приходится на наши национальные валюты. Тем самым взаимные торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", — сказал Путин.
https://1prime.ru/20250313/lukashenko-855753595.html
белоруссия
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
https://cdnn.1prime.ru/img/84129/38/841293834_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_e1d5fece61ab6f47001aea49eb3190dd.jpg
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, белоруссия, владимир путин, валюта
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, валюта
Путин: более 90% платежей между РФ и РБ приходится на национальные валюты
Путин: более 90% платежей между РФ и Белоруссией приходится на национальные валюты