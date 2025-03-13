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Путин: более 90% платежей между РФ и РБ приходится на национальные валюты - 13.03.2025, ПРАЙМ
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https://1prime.ru/20250313/putin-855762229.html
Путин: более 90% платежей между РФ и РБ приходится на национальные валюты
Путин: более 90% платежей между РФ и РБ приходится на национальные валюты - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин: более 90% платежей между РФ и РБ приходится на национальные валюты
Более 90% платежей в коммерческих операциях между Россией и Белоруссией приходится на национальные валюты, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T18:51+0300
2025-03-13T18:51+0300
экономика
россия
белоруссия
владимир путин
валюта
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Более 90% платежей в коммерческих операциях между Россией и Белоруссией приходится на национальные валюты, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. "Свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях приходится на наши национальные валюты. Тем самым взаимные торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", — сказал Путин.
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россия, белоруссия, владимир путин, валюта
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, валюта
18:51 13.03.2025
 
Путин: более 90% платежей между РФ и РБ приходится на национальные валюты

Путин: более 90% платежей между РФ и Белоруссией приходится на национальные валюты

У цифрового рубля появился логотип
У цифрового рубля появился логотип
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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Более 90% платежей в коммерческих операциях между Россией и Белоруссией приходится на национальные валюты, заявил президент РФ Владимир Путин в рамках пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
"Свыше 90% всех платежей в российско-белорусских коммерческих операциях приходится на наши национальные валюты. Тем самым взаимные торговля и инвестиции защищены от влияния третьих стран и негативных тенденций на мировых рынках", — сказал Путин.
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Лукашенко: Россия и Белоруссия синхронизируют свои позиции на переговорах
15:41
 
ЭкономикаРОССИЯБЕЛОРУССИЯВладимир Путинвалюта
 
 
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