https://1prime.ru/20250313/putin-855762345.html
Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии
Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии
Россия является главным экономическим партнером Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T18:53+0300
2025-03-13T18:53+0300
2025-03-13T18:53+0300
экономика
белоруссия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия является главным экономическим партнером Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. "На Россию, как главного экономического партнера Белоруссии, приходится около 60% белорусского внешнеторгового оборота", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Он добавил, что по итогам 2024 года товарооборот прибавил порядка 6% и превысил 50 миллиардов долларов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии
Путин: Россия является главным экономическим партнером Белоруссии
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия является главным экономическим партнером Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин.
"На Россию, как главного экономического партнера Белоруссии, приходится около 60% белорусского внешнеторгового оборота", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Он добавил, что по итогам 2024 года товарооборот прибавил порядка 6% и превысил 50 миллиардов долларов.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.
Путин высоко оценил отношения России и Белоруссии в сфере экономики