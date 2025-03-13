https://1prime.ru/20250313/putin-855762345.html

Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии

Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии - 13.03.2025, ПРАЙМ

Путин назвал Россию главным экономическим партнером Белоруссии

Россия является главным экономическим партнером Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T18:53+0300

2025-03-13T18:53+0300

2025-03-13T18:53+0300

экономика

белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0c/06/853393605_0:0:3601:2026_1920x0_80_0_0_388b849c57b4363d62e1b630cbb97ebf.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия является главным экономическим партнером Белоруссии, заявил президент РФ Владимир Путин. "На Россию, как главного экономического партнера Белоруссии, приходится около 60% белорусского внешнеторгового оборота", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. Он добавил, что по итогам 2024 года товарооборот прибавил порядка 6% и превысил 50 миллиардов долларов. Президент Белоруссии Александр Лукашенко 13 марта прибыл с визитом в Москву. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем началась встреча в расширенном составе.

https://1prime.ru/20250313/ekonomika-855751939.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко