https://1prime.ru/20250313/putin-855762493.html

Путин оценил перспективы сотрудничества РФ и Белоруссии в значимых отрасях

Путин оценил перспективы сотрудничества РФ и Белоруссии в значимых отрасях - 13.03.2025, ПРАЙМ

Путин оценил перспективы сотрудничества РФ и Белоруссии в значимых отрасях

У России и Белоруссии есть хорошие перспективы сотрудничества в ряде стратегических отраслей, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T18:56+0300

2025-03-13T18:56+0300

2025-03-13T18:56+0300

экономика

белоруссия

россия

владимир путин

александр лукашенко

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. У России и Белоруссии есть хорошие перспективы сотрудничества в ряде стратегических отраслей, сообщил президент РФ Владимир Путин. "В Республике (Беларусь - ред.) работает более двух тысяч российских компаний, реализуются совместные проекты по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Это касается таких стратегически значимых отраслей, как производство автомобилей и станков, сельхозмашиностроение, микроэлектроника, гражданская авиация. И здесь у нас есть неплохие перспективы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров

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белоруссия

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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко