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Путин оценил перспективы сотрудничества РФ и Белоруссии в значимых отрасях
Путин оценил перспективы сотрудничества РФ и Белоруссии в значимых отрасях - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин оценил перспективы сотрудничества РФ и Белоруссии в значимых отрасях
У России и Белоруссии есть хорошие перспективы сотрудничества в ряде стратегических отраслей, сообщил президент РФ Владимир Путин. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T18:56+0300
2025-03-13T18:56+0300
2025-03-13T18:56+0300
экономика
белоруссия
россия
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. У России и Белоруссии есть хорошие перспективы сотрудничества в ряде стратегических отраслей, сообщил президент РФ Владимир Путин. "В Республике (Беларусь - ред.) работает более двух тысяч российских компаний, реализуются совместные проекты по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Это касается таких стратегически значимых отраслей, как производство автомобилей и станков, сельхозмашиностроение, микроэлектроника, гражданская авиация. И здесь у нас есть неплохие перспективы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров
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белоруссия, россия, владимир путин, александр лукашенко
Экономика, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко
Путин оценил перспективы сотрудничества РФ и Белоруссии в значимых отрасях
Путин: РФ и Белоруссия имеют хорошие перспективы сотрудничества в ряде значимых отраслей
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. У России и Белоруссии есть хорошие перспективы сотрудничества в ряде стратегических отраслей, сообщил президент РФ Владимир Путин.
"В Республике (Беларусь - ред.) работает более двух тысяч российских компаний, реализуются совместные проекты по импортозамещению и созданию конкурентоспособных продуктов с высокой добавленной стоимостью. Это касается таких стратегически значимых отраслей, как производство автомобилей и станков, сельхозмашиностроение, микроэлектроника, гражданская авиация. И здесь у нас есть неплохие перспективы", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров
Путин назвал вопросы, которые обсудил с Лукашенко на встрече