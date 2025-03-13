https://1prime.ru/20250313/putin-855762606.html
Путин рассказал об обсуждении общего оборонного пространства с Белоруссией
Путин рассказал об обсуждении общего оборонного пространства с Белоруссией - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал об обсуждении общего оборонного пространства с Белоруссией
Президент России Владимир Путин сообщил, что они с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подробно обсудили формирование общего оборонного пространства. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T18:58+0300
2025-03-13T18:58+0300
2025-03-13T18:58+0300
владимир путин
александр лукашенко
россия
оборона
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что они с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подробно обсудили формирование общего оборонного пространства. "С учетом напряженной обстановки в мире, в европейском регионе и в том числе на границах наших стран в ходе переговоров подробно обсудили вопросы формирования общего оборонного пространства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://1prime.ru/20250313/putin-855761696.html
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владимир путин, александр лукашенко, россия, оборона
Владимир Путин, Александр Лукашенко, РОССИЯ, оборона
Путин рассказал об обсуждении общего оборонного пространства с Белоруссией
Путин сообщил, что они с Лукашенко обсудили формирование общего оборонного пространства