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Путин рассказал об обсуждении общего оборонного пространства с Белоруссией - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Путин рассказал об обсуждении общего оборонного пространства с Белоруссией
Путин рассказал об обсуждении общего оборонного пространства с Белоруссией - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин рассказал об обсуждении общего оборонного пространства с Белоруссией
Президент России Владимир Путин сообщил, что они с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подробно обсудили формирование общего оборонного пространства. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T18:58+0300
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владимир путин
александр лукашенко
россия
оборона
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что они с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подробно обсудили формирование общего оборонного пространства. "С учетом напряженной обстановки в мире, в европейском регионе и в том числе на границах наших стран в ходе переговоров подробно обсудили вопросы формирования общего оборонного пространства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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владимир путин, александр лукашенко, россия, оборона
Владимир Путин, Александр Лукашенко, РОССИЯ, оборона
18:58 13.03.2025
 
Путин рассказал об обсуждении общего оборонного пространства с Белоруссией

Путин сообщил, что они с Лукашенко обсудили формирование общего оборонного пространства

© РИА Новости . Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкЗаседание Высшего Государственного Совета Союзного государства
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Григорий Сысоев
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин сообщил, что они с президентом Белоруссии Александром Лукашенко подробно обсудили формирование общего оборонного пространства.
"С учетом напряженной обстановки в мире, в европейском регионе и в том числе на границах наших стран в ходе переговоров подробно обсудили вопросы формирования общего оборонного пространства", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Путин обменялся с Лукашенко грамотами о ратификации договора о безопасности
18:36
 
Владимир ПутинАлександр ЛукашенкоРОССИЯоборона
 
 
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