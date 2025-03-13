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РФ видит перспективы в партнерстве с Белоруссией в высоких технологиях
РФ видит перспективы в партнерстве с Белоруссией в высоких технологиях - 13.03.2025, ПРАЙМ
РФ видит перспективы в партнерстве с Белоруссией в высоких технологиях
Россия видит перспективы для углубления партнерства с Белоруссией в высокотехнологичных отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:13+0300
2025-03-13T19:13+0300
2025-03-13T19:13+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия видит перспективы для углубления партнерства с Белоруссией в высокотехнологичных отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин. "Видим перспективы для углубления партнерства и в других высокотехнологичных отраслях. Речь, в частности, идет о взаимодействии по тематике развития искусственного интеллекта, обработки больших данных, облачных вычислениях, а также создании полноценных цифровых экосистем", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, высокие технологии
Экономика, РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, высокие технологии
РФ видит перспективы в партнерстве с Белоруссией в высоких технологиях
Путин: РФ видит перспективы в партнерстве с Белоруссией в высокотехнологичных отраслях
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия видит перспективы для углубления партнерства с Белоруссией в высокотехнологичных отраслях, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Видим перспективы для углубления партнерства и в других высокотехнологичных отраслях. Речь, в частности, идет о взаимодействии по тематике развития искусственного интеллекта, обработки больших данных, облачных вычислениях, а также создании полноценных цифровых экосистем", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Путин назвал вопросы, которые обсудил с Лукашенко на встрече