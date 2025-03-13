Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил результаты работы в направлении интеграции с Белоруссей - 13.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://1prime.ru/20250313/putin-855764548.html
Путин оценил результаты работы в направлении интеграции с Белоруссей
Путин оценил результаты работы в направлении интеграции с Белоруссей - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин оценил результаты работы в направлении интеграции с Белоруссей
Правительства России и Белоруссии работают напряженно и результативно по вопросам интеграции, заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:28+0300
2025-03-13T19:39+0300
россия
белоруссия
владимир путин
александр лукашенко
союзное государство
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855752125_0:160:3075:1890_1920x0_80_0_0_1be05161c2e4ca9b0b233c5b11af34b1.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительства России и Белоруссии работают напряженно и результативно по вопросам интеграции, заявил президент РФ Владимир Путин. "Правительства работают очень напряженно, интенсивно и результативно, время от времени нам с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.) приходится принимать какое-то участие для того, чтобы согласовать несогласованности между различными ведомствами, но это происходит все в рабочем порядке", - сказал глава государства, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров."Первое - все 28 программ, которые были намечены, исполнены на 100%. Второе - то, что мы планировали на 2024-2026 годы, исполнено свыше чем на 26%. Я лично удовлетворен тем, как идет эта работа", - сказал российский лидер.Россия и Белоруссия в 2021-2023 годах реализовывали положения рамочного документа "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства", частью которого стали 28 союзных программ по экономической интеграции. В январе прошлого года в Санкт-Петербурге был утвержден второй пакет решений по углублению интеграции, рассчитанный на 2024-2026 годы.
https://1prime.ru/20250313/putin-855761558.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855752125_172:0:2903:2048_1920x0_80_0_0_174edeaec49ac759e433df6a4ff9b211.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, союзное государство
РОССИЯ, БЕЛОРУССИЯ, Владимир Путин, Александр Лукашенко, Союзное государство
19:28 13.03.2025 (обновлено: 19:39 13.03.2025)
 
Путин оценил результаты работы в направлении интеграции с Белоруссей

Путин: правительства РФ и Белоруссии работают результативно по вопросам интеграции

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительства России и Белоруссии работают напряженно и результативно по вопросам интеграции, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Правительства работают очень напряженно, интенсивно и результативно, время от времени нам с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.) приходится принимать какое-то участие для того, чтобы согласовать несогласованности между различными ведомствами, но это происходит все в рабочем порядке", - сказал глава государства, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
"Первое - все 28 программ, которые были намечены, исполнены на 100%. Второе - то, что мы планировали на 2024-2026 годы, исполнено свыше чем на 26%. Я лично удовлетворен тем, как идет эта работа", - сказал российский лидер.
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Путин назвал вопросы, которые обсудил с Лукашенко на встрече
18:33
Россия и Белоруссия в 2021-2023 годах реализовывали положения рамочного документа "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства", частью которого стали 28 союзных программ по экономической интеграции. В январе прошлого года в Санкт-Петербурге был утвержден второй пакет решений по углублению интеграции, рассчитанный на 2024-2026 годы.
 
РОССИЯБЕЛОРУССИЯВладимир ПутинАлександр ЛукашенкоСоюзное государство
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала