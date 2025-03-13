https://1prime.ru/20250313/putin-855764548.html

Путин оценил результаты работы в направлении интеграции с Белоруссей

Путин оценил результаты работы в направлении интеграции с Белоруссей - 13.03.2025, ПРАЙМ

Путин оценил результаты работы в направлении интеграции с Белоруссей

Правительства России и Белоруссии работают напряженно и результативно по вопросам интеграции, заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:28+0300

2025-03-13T19:28+0300

2025-03-13T19:39+0300

россия

белоруссия

владимир путин

александр лукашенко

союзное государство

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Правительства России и Белоруссии работают напряженно и результативно по вопросам интеграции, заявил президент РФ Владимир Путин. "Правительства работают очень напряженно, интенсивно и результативно, время от времени нам с Александром Григорьевичем (Лукашенко - ред.) приходится принимать какое-то участие для того, чтобы согласовать несогласованности между различными ведомствами, но это происходит все в рабочем порядке", - сказал глава государства, отвечая на вопрос корреспондента РИА Новости на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров."Первое - все 28 программ, которые были намечены, исполнены на 100%. Второе - то, что мы планировали на 2024-2026 годы, исполнено свыше чем на 26%. Я лично удовлетворен тем, как идет эта работа", - сказал российский лидер.Россия и Белоруссия в 2021-2023 годах реализовывали положения рамочного документа "Основные направления реализации положений Договора о создании Союзного государства", частью которого стали 28 союзных программ по экономической интеграции. В январе прошлого года в Санкт-Петербурге был утвержден второй пакет решений по углублению интеграции, рассчитанный на 2024-2026 годы.

https://1prime.ru/20250313/putin-855761558.html

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россия, белоруссия, владимир путин, александр лукашенко, союзное государство