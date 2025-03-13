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Путин высказался на тему возвращения западных компаний на рынок РФ - 13.03.2025, ПРАЙМ
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%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
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Путин высказался на тему возвращения западных компаний на рынок РФ
Путин высказался на тему возвращения западных компаний на рынок РФ - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин высказался на тему возвращения западных компаний на рынок РФ
Возвращение западных компаний на российский рынок может благотворно повлиять и на них, заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:38+0300
2025-03-13T19:38+0300
экономика
ушедшие компании
владимир путин
александр лукашенко
белоруссия
россия
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Возвращение западных компаний на российский рынок может благотворно повлиять и на них, заявил президент РФ Владимир Путин. "Конечно, возвращение каких-то наших партнеров западных на наш рынок может и благотворно отразиться на деятельности и их компаний, и наших компаний. Вот уже сегодня мы в закрытом пока режиме ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возвращении на наш рынок", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ушедшие с рынка после начала российской спецоперации на Украине западные компании, если захотят вернуться, будут вынуждены делать это с учетом изменившейся за годы их отсутствия ситуации. "Много времени прошло, и условия изменились, и ситуация на земле изменилась. Милости просим, приходите, но, как сказал Владимир Владимирович, мы научились многому за это время, будем делать из этого соответствующие выводы. И я полагаю, что мы уже будем смотреть: вы хотите это? Хорошо, приходите, вы нам тут нужны. Если нет, значит, нет", - сказал Лукашенко на пресс-конференции.
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ушедшие компании, владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия
Экономика, ушедшие компании, Владимир Путин, Александр Лукашенко, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ
19:38 13.03.2025
 
Путин высказался на тему возвращения западных компаний на рынок РФ

Путин: возвращение западных компаний на рынок РФ может благотворно повлиять и на них

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД
Президент Владимир Путин принял участие в ежегодном расширенном заседании коллегии МВД - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Возвращение западных компаний на российский рынок может благотворно повлиять и на них, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Конечно, возвращение каких-то наших партнеров западных на наш рынок может и благотворно отразиться на деятельности и их компаний, и наших компаний. Вот уже сегодня мы в закрытом пока режиме ведем переговоры по инициативе некоторых наших партнеров о возвращении на наш рынок", - сказал глава государства на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
В свою очередь президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ушедшие с рынка после начала российской спецоперации на Украине западные компании, если захотят вернуться, будут вынуждены делать это с учетом изменившейся за годы их отсутствия ситуации.
"Много времени прошло, и условия изменились, и ситуация на земле изменилась. Милости просим, приходите, но, как сказал Владимир Владимирович, мы научились многому за это время, будем делать из этого соответствующие выводы. И я полагаю, что мы уже будем смотреть: вы хотите это? Хорошо, приходите, вы нам тут нужны. Если нет, значит, нет", - сказал Лукашенко на пресс-конференции.
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