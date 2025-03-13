https://1prime.ru/20250313/putin-855765571.html
Путин оценил перспективы возвращения Европы к дешевому газу РФ
Путин оценил перспективы возвращения Европы к дешевому газу РФ - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин оценил перспективы возвращения Европы к дешевому газу РФ
Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:42+0300
2025-03-13T19:42+0300
2025-03-13T19:42+0300
энергетика
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко. "Хотел добавить к тому, что сказал Александр Григорьевич по поводу "трубы" для Европы. Если США и Россия о чем-то договорятся, то да, действительно, если США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена. И это пойдет на пользу, потому что можно будет получать дешевый российский газ", - сказал Путин. Президент Белоруссии 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
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владимир путин, александр лукашенко, белоруссия, россия, европа, сша, газ
Энергетика, Владимир Путин, Александр Лукашенко, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, ЕВРОПА, США, Газ
Путин оценил перспективы возвращения Европы к дешевому газу РФ
Путин: сотрудничество США и России в области энергетики обеспечит Европе "газовую трубу"
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Если США и Россия договорятся о сотрудничестве в энергетике, то "газовая труба" для Европы может быть обеспечена, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с лидером Белоруссии Александром Лукашенко.
"Хотел добавить к тому, что сказал Александр Григорьевич по поводу "трубы" для Европы. Если США и Россия о чем-то договорятся, то да, действительно, если США и Россия договорятся о сотрудничестве в области энергетики, то газовая труба для Европы может быть обеспечена. И это пойдет на пользу, потому что можно будет получать дешевый российский газ", - сказал Путин.
Президент Белоруссии 13 марта прибыл в Москву. Визит в Россию стал первой зарубежной поездкой для белорусского лидера после переизбрания на пост главы государства. Сначала состоялись часовые переговоры президентов Белоруссии и России в формате тет-а-тет, а затем прошла встреча в расширенном составе.
Биржевые цены на газ в Европе снизились на 2 процента