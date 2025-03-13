https://1prime.ru/20250313/putin-855765730.html

Путин: РФ получила от "партнеров" прививку самостоятельности и суверенитета

Путин: РФ получила от "партнеров" прививку самостоятельности и суверенитета - 13.03.2025, ПРАЙМ

Путин: РФ получила от "партнеров" прививку самостоятельности и суверенитета

Россия получила от "партнеров" прививку самостоятельности и суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:47+0300

2025-03-13T19:47+0300

2025-03-13T19:47+0300

россия

владимир путин

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия получила от "партнеров" прививку самостоятельности и суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам наши так называемые "партнеры" сделали хорошую прививку, прививку самостоятельности, суверенитета. И поэтому все наши программы, связанные с укреплением нашего технологического суверенитета, мы будем, безусловно, продолжать", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://1prime.ru/20250313/putin-855765571.html

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россия, владимир путин