https://1prime.ru/20250313/putin-855765730.html
Путин: РФ получила от "партнеров" прививку самостоятельности и суверенитета
Путин: РФ получила от "партнеров" прививку самостоятельности и суверенитета - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин: РФ получила от "партнеров" прививку самостоятельности и суверенитета
Россия получила от "партнеров" прививку самостоятельности и суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:47+0300
2025-03-13T19:47+0300
2025-03-13T19:47+0300
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия получила от "партнеров" прививку самостоятельности и суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин. "Нам наши так называемые "партнеры" сделали хорошую прививку, прививку самостоятельности, суверенитета. И поэтому все наши программы, связанные с укреплением нашего технологического суверенитета, мы будем, безусловно, продолжать", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://1prime.ru/20250313/putin-855765571.html
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россия, владимир путин
Путин: РФ получила от "партнеров" прививку самостоятельности и суверенитета
Путин: Россия получила от "партнеров" прививку самостоятельности и суверенитета
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Россия получила от "партнеров" прививку самостоятельности и суверенитета, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Нам наши так называемые "партнеры" сделали хорошую прививку, прививку самостоятельности, суверенитета. И поэтому все наши программы, связанные с укреплением нашего технологического суверенитета, мы будем, безусловно, продолжать", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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