https://1prime.ru/20250313/putin-855765833.html
Путин высказался об учете интересов Белоруссии по конфликту на Украине
Путин высказался об учете интересов Белоруссии по конфликту на Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин высказался об учете интересов Белоруссии по конфликту на Украине
Для России было бы вредно не учитывать интересы Белоруссии в ходе переговорного процесса по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:49+0300
2025-03-13T19:49+0300
2025-03-13T19:49+0300
белоруссия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Для России было бы вредно не учитывать интересы Белоруссии в ходе переговорного процесса по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. "Не учитывать интересы Белоруссии для нас вредно самих", - ответил Путин на вопрос о том, будет ли РФ учитывать интересы Белоруссии во время возможных переговоров по украинскому урегулированию.
https://1prime.ru/20250313/konflikt-855763022.html
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белоруссия, россия, владимир путин
БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин
Путин высказался об учете интересов Белоруссии по конфликту на Украине
Путин: не учитывать интересы Белоруссии по конфликту было бы вредно для самой России
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Для России было бы вредно не учитывать интересы Белоруссии в ходе переговорного процесса по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
"Не учитывать интересы Белоруссии для нас вредно самих", - ответил Путин на вопрос о том, будет ли РФ учитывать интересы Белоруссии во время возможных переговоров по украинскому урегулированию.
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным урегулирование конфликта на Украине