https://1prime.ru/20250313/putin-855765833.html

Путин высказался об учете интересов Белоруссии по конфликту на Украине

Путин высказался об учете интересов Белоруссии по конфликту на Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ

Путин высказался об учете интересов Белоруссии по конфликту на Украине

Для России было бы вредно не учитывать интересы Белоруссии в ходе переговорного процесса по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:49+0300

2025-03-13T19:49+0300

2025-03-13T19:49+0300

белоруссия

россия

владимир путин

https://cdnn.1prime.ru/img/07e9/03/0d/855752292_0:137:3109:1886_1920x0_80_0_0_acf9be5d972e7811d91a8ac9f89a3f1b.jpg

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Для России было бы вредно не учитывать интересы Белоруссии в ходе переговорного процесса по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. "Не учитывать интересы Белоруссии для нас вредно самих", - ответил Путин на вопрос о том, будет ли РФ учитывать интересы Белоруссии во время возможных переговоров по украинскому урегулированию.

https://1prime.ru/20250313/konflikt-855763022.html

белоруссия

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

белоруссия, россия, владимир путин