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Путин высказался об учете интересов Белоруссии по конфликту на Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ
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Путин высказался об учете интересов Белоруссии по конфликту на Украине
Путин высказался об учете интересов Белоруссии по конфликту на Украине - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин высказался об учете интересов Белоруссии по конфликту на Украине
Для России было бы вредно не учитывать интересы Белоруссии в ходе переговорного процесса по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:49+0300
2025-03-13T19:49+0300
белоруссия
россия
владимир путин
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Для России было бы вредно не учитывать интересы Белоруссии в ходе переговорного процесса по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров. "Не учитывать интересы Белоруссии для нас вредно самих", - ответил Путин на вопрос о том, будет ли РФ учитывать интересы Белоруссии во время возможных переговоров по украинскому урегулированию.
https://1prime.ru/20250313/konflikt-855763022.html
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белоруссия, россия, владимир путин
БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ, Владимир Путин
19:49 13.03.2025
 
Путин высказался об учете интересов Белоруссии по конфликту на Украине

Путин: не учитывать интересы Белоруссии по конфликту было бы вредно для самой России

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкВстреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Для России было бы вредно не учитывать интересы Белоруссии в ходе переговорного процесса по украинскому конфликту, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
"Не учитывать интересы Белоруссии для нас вредно самих", - ответил Путин на вопрос о том, будет ли РФ учитывать интересы Белоруссии во время возможных переговоров по украинскому урегулированию.
Заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Лукашенко заявил, что обсудил с Путиным урегулирование конфликта на Украине
19:07
 
БЕЛОРУССИЯРОССИЯВладимир Путин
 
 
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