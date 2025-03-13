https://1prime.ru/20250313/putin-855766052.html

Путин оценил уровень кооперации России и Белоруссии в сфере экономики

Путин оценил уровень кооперации России и Белоруссии в сфере экономики - 13.03.2025, ПРАЙМ

Путин оценил уровень кооперации России и Белоруссии в сфере экономики

Президент России Владимир Путин назвал высоким уровень кооперации РФ и Белоруссии в сфере экономики и реального производства. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T19:50+0300

2025-03-13T19:50+0300

2025-03-13T19:50+0300

экономика

владимир путин

белоруссия

россия

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал высоким уровень кооперации РФ и Белоруссии в сфере экономики и реального производства. "У нас (России и Белоруссии - ред.) очень глубокая кооперация в сфере экономики, реального производства, поэтому не учитывать взаимные интересы мы просто не можем", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.

https://1prime.ru/20250313/putin-855764548.html

белоруссия

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владимир путин, белоруссия, россия