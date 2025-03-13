Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Путин оценил уровень кооперации России и Белоруссии в сфере экономики - 13.03.2025, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
%Аналитика - ПРАЙМ, 1920Экономика
https://1prime.ru/20250313/putin-855766052.html
Путин оценил уровень кооперации России и Белоруссии в сфере экономики
Путин оценил уровень кооперации России и Белоруссии в сфере экономики - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин оценил уровень кооперации России и Белоруссии в сфере экономики
Президент России Владимир Путин назвал высоким уровень кооперации РФ и Белоруссии в сфере экономики и реального производства. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:50+0300
2025-03-13T19:50+0300
экономика
владимир путин
белоруссия
россия
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/09/852080780_0:125:3197:1923_1920x0_80_0_0_74de327cfdad51222b9230f3caa9c002.jpg
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал высоким уровень кооперации РФ и Белоруссии в сфере экономики и реального производства. "У нас (России и Белоруссии - ред.) очень глубокая кооперация в сфере экономики, реального производства, поэтому не учитывать взаимные интересы мы просто не можем", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://1prime.ru/20250313/putin-855764548.html
белоруссия
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
2025
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/img/07e8/0a/09/852080780_234:0:2963:2047_1920x0_80_0_0_1d8e0a41904881782cbda13a711f4853.jpg
1920
1920
true
ПРАЙМ
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
192
40
192
40
владимир путин, белоруссия, россия
Экономика, Владимир Путин, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ
19:50 13.03.2025
 
Путин оценил уровень кооперации России и Белоруссии в сфере экономики

Путин назвал высоким уровень кооперации России и Белоруссии в сфере экономики

© РИА Новости . Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко
Президент Владимир Путин провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
© РИА Новости . Кристина Кормилицына
Перейти в медиабанк
Читать Прайм в
Дзен Telegram
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал высоким уровень кооперации РФ и Белоруссии в сфере экономики и реального производства.
"У нас (России и Белоруссии - ред.) очень глубокая кооперация в сфере экономики, реального производства, поэтому не учитывать взаимные интересы мы просто не можем", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
Встреча президента Владимира Путина с президентом Белоруссии Александром Лукашенко - ПРАЙМ, 1920, 13.03.2025
Путин оценил результаты работы в направлении интеграции с Белоруссей
19:28
 
ЭкономикаВладимир ПутинБЕЛОРУССИЯРОССИЯ
 
 
Продукты Прайм для бизнеса
БИР-АналитикПроверка надёжности и платёжеспособности контрагентов, поиск клиентов и проведение рыночных исследований. Перейти Информационные лентыОперативные новостные потоки для профессионального использования управленцами бизнеса, аналитиками, трейдерами, пресс-службами. Перейти Раскрытие информацииПРАЙМ - агентство, уполномоченное ЦБ РФ на раскрытие информации эмитентов ценных бумаг. Перейти Вестник золотопромышленникаНовости, бюллетень и портал о добыче и переработке золота и драгметаллов. Перейти
Читайте Прайм в соцсетях
Об АгентствеОбратная связьПодписка на рассылку
+7 (495) 645-37-00 +7 (495) 968-62-68 Дирекция продаж 8-800-333-50-50 из РФ бесплатно
Сайт финансово-экономической информации ПРАЙМ
Свидетельство о регистрации СМИ: Эл №ФС77-53773 от 17.04.2013
Учредитель: Акционерное общество "Агентство экономической информации "ПРАЙМ"
Главный редактор: Карнова Н.Н.
Адрес электронной почты редакции: website@1prime.ru
Размещение рекламы: adv@1prime.ru
Фотоматериалы предоставлены агентством «МИА Россия сегодня».
Регистрация на портале поставщиков
Правила цитирования и использования материаловПолитика работы с персональными даннымиПравила применения рекомендательных технологий
Настоящий ресурс может содержать материалы 18+
© 1996 – 2025 АО «АЭИ «ПРАЙМ»
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала