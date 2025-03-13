https://1prime.ru/20250313/putin-855766052.html
Путин оценил уровень кооперации России и Белоруссии в сфере экономики
Путин оценил уровень кооперации России и Белоруссии в сфере экономики - 13.03.2025, ПРАЙМ
Путин оценил уровень кооперации России и Белоруссии в сфере экономики
Президент России Владимир Путин назвал высоким уровень кооперации РФ и Белоруссии в сфере экономики и реального производства. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T19:50+0300
2025-03-13T19:50+0300
2025-03-13T19:50+0300
экономика
владимир путин
белоруссия
россия
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал высоким уровень кооперации РФ и Белоруссии в сфере экономики и реального производства. "У нас (России и Белоруссии - ред.) очень глубокая кооперация в сфере экономики, реального производства, поэтому не учитывать взаимные интересы мы просто не можем", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
https://1prime.ru/20250313/putin-855764548.html
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владимир путин, белоруссия, россия
Экономика, Владимир Путин, БЕЛОРУССИЯ, РОССИЯ
Путин оценил уровень кооперации России и Белоруссии в сфере экономики
Путин назвал высоким уровень кооперации России и Белоруссии в сфере экономики
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Президент России Владимир Путин назвал высоким уровень кооперации РФ и Белоруссии в сфере экономики и реального производства.
"У нас (России и Белоруссии - ред.) очень глубокая кооперация в сфере экономики, реального производства, поэтому не учитывать взаимные интересы мы просто не можем", - сказал Путин на пресс-конференции по итогам российско-белорусских переговоров.
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