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"Эксперт РА": новый бизнес лизингового рынка России снизился на 7%

"Эксперт РА": новый бизнес лизингового рынка России снизился на 7% - 13.03.2025, ПРАЙМ

"Эксперт РА": новый бизнес лизингового рынка России снизился на 7%

Объем нового бизнеса лизингового рынка России по итогам 2024 года снизился на 7% в годовом выражении и составил 3,3 триллиона рублей, следует из данных обзора... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T00:22+0300

2025-03-13T00:22+0300

2025-03-13T00:22+0300

бизнес

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экономика

рф

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МОСКВА, 13 мар – ПРАЙМ. Объем нового бизнеса лизингового рынка России по итогам 2024 года снизился на 7% в годовом выражении и составил 3,3 триллиона рублей, следует из данных обзора "Эксперт РА", с которым ознакомилось РИА Новости. Объем нового бизнеса – показатель, который отражает стоимость переданных клиентам предметов лизинга в течение рассматриваемого периода без НДС. "Российский лизинговый рынок функционировал в 2024 году в условиях жесткой денежно-кредитной политики, высокая ключевая ставка в значительной мере охладила инвестиционную активность предпринимателей. Объем нового бизнеса по итогам 2024-го составил 3,3 трлн рублей, что на 7% ниже уровня аналогичного периода прошлого года", — говорится в обзоре. Количество заключенных сделок в 2024 году, по данным "Эксперт РА", снизилось на 6% - до 453 тысяч с 484 тысяч в 2023 году. В обзоре отмечается, что основное снижение нового бизнеса произошло в конце прошлого года в связи с закреплением высокой ключевой ставки. При этом в 2024 году заключались крупные разовые сделки в корпоративных сегментах, таких как железнодорожная техника и недвижимость, без учета которых новый бизнес, по оценке рейтингового агентства, показал бы снижение на 17%. ЦБ РФ на последнем в 2024 году заседании совета директоров в декабре сохранил ключевую ставку на уровне 21% годовых. В феврале этого года регулятор оставил ключевую ставку на том же уровне. Также ЦБ сохранил сигнал по дальнейшим шагам: будет оценивать целесообразность повышения ставки на ближайшем заседании.

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ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

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бизнес, россия, рф