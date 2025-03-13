https://1prime.ru/20250313/ra-855726231.html

"Эксперт РА": объем лизинга легкового транспорта в России может снизиться

"Эксперт РА": объем лизинга легкового транспорта в России может снизиться - 13.03.2025, ПРАЙМ

"Эксперт РА": объем лизинга легкового транспорта в России может снизиться

Объем лизинга легкового транспорта в России в этом году может снизиться на 12% на фоне ожидаемого уменьшения продаж легковых автомобилей, следует из данных... | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T00:22+0300

2025-03-13T00:22+0300

2025-03-13T00:22+0300

бизнес

россия

https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855726231.jpg?1741814557

МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Объем лизинга легкового транспорта в России в этом году может снизиться на 12% на фоне ожидаемого уменьшения продаж легковых автомобилей, следует из данных обзора "Эксперт РА", с которым ознакомилось РИА Новости. "Легковые автомобили, показавшие небольшой прирост по итогам 2024 года, не смогут в 2025-м удержаться в положительной зоне. По прогнозам "Автостата", продажи новых легковых автомобилей могут уменьшиться на 10%... Как и по грузовым, проникновение лизинга в продажи новых легковых автомобилей снижается (за 2024 год – с 18 до 13%), что на фоне ожидаемого уменьшения продаж может привести к сокращению объемов лизинга с легковым транспортом в 2025-м на 12%", - говорится в документе. По итогам 2024 года лизинг легковых автомобилей вырос на 8%, причиной этому стал отложенный спрос на легковые машины, который в прошлом году реализовывался на фоне ожидания повышения цен из-за новых ставок утилизационного сбора и колебаний курса валют, отмечают эксперты. "В целом доля автолизинга в совокупном объеме нового бизнеса впервые за последние годы показала небольшое снижение – с 52 до 51%", - уточняют в "Эксперт РА".

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

2025

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

Новости

ru-RU

https://1prime.ru/docs/about/copyright.html

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

ПРАЙМ 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 192 40 192 40

бизнес, россия