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"Эксперт РА": объем лизинга легкового транспорта в России может снизиться - 13.03.2025, ПРАЙМ
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"Эксперт РА": объем лизинга легкового транспорта в России может снизиться
"Эксперт РА": объем лизинга легкового транспорта в России может снизиться - 13.03.2025, ПРАЙМ
"Эксперт РА": объем лизинга легкового транспорта в России может снизиться
Объем лизинга легкового транспорта в России в этом году может снизиться на 12% на фоне ожидаемого уменьшения продаж легковых автомобилей, следует из данных... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T00:22+0300
2025-03-13T00:22+0300
бизнес
россия
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Объем лизинга легкового транспорта в России в этом году может снизиться на 12% на фоне ожидаемого уменьшения продаж легковых автомобилей, следует из данных обзора "Эксперт РА", с которым ознакомилось РИА Новости. "Легковые автомобили, показавшие небольшой прирост по итогам 2024 года, не смогут в 2025-м удержаться в положительной зоне. По прогнозам "Автостата", продажи новых легковых автомобилей могут уменьшиться на 10%... Как и по грузовым, проникновение лизинга в продажи новых легковых автомобилей снижается (за 2024 год – с 18 до 13%), что на фоне ожидаемого уменьшения продаж может привести к сокращению объемов лизинга с легковым транспортом в 2025-м на 12%", - говорится в документе. По итогам 2024 года лизинг легковых автомобилей вырос на 8%, причиной этому стал отложенный спрос на легковые машины, который в прошлом году реализовывался на фоне ожидания повышения цен из-за новых ставок утилизационного сбора и колебаний курса валют, отмечают эксперты. "В целом доля автолизинга в совокупном объеме нового бизнеса впервые за последние годы показала небольшое снижение – с 52 до 51%", - уточняют в "Эксперт РА".
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192
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бизнес, россия
Бизнес, РОССИЯ
00:22 13.03.2025
 
"Эксперт РА": объем лизинга легкового транспорта в России может снизиться

"Эксперт РА": объем лизинга легкового транспорта в России может снизиться на 12%

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Объем лизинга легкового транспорта в России в этом году может снизиться на 12% на фоне ожидаемого уменьшения продаж легковых автомобилей, следует из данных обзора "Эксперт РА", с которым ознакомилось РИА Новости.
"Легковые автомобили, показавшие небольшой прирост по итогам 2024 года, не смогут в 2025-м удержаться в положительной зоне. По прогнозам "Автостата", продажи новых легковых автомобилей могут уменьшиться на 10%... Как и по грузовым, проникновение лизинга в продажи новых легковых автомобилей снижается (за 2024 год – с 18 до 13%), что на фоне ожидаемого уменьшения продаж может привести к сокращению объемов лизинга с легковым транспортом в 2025-м на 12%", - говорится в документе.
По итогам 2024 года лизинг легковых автомобилей вырос на 8%, причиной этому стал отложенный спрос на легковые машины, который в прошлом году реализовывался на фоне ожидания повышения цен из-за новых ставок утилизационного сбора и колебаний курса валют, отмечают эксперты.
"В целом доля автолизинга в совокупном объеме нового бизнеса впервые за последние годы показала небольшое снижение – с 52 до 51%", - уточняют в "Эксперт РА".
 
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