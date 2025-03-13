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Рада провалила голосование по вызову главкома ВСУ с докладом
Рада провалила голосование по вызову главкома ВСУ с докладом - 13.03.2025, ПРАЙМ
Рада провалила голосование по вызову главкома ВСУ с докладом
Украинский парламент не смог набрать достаточного количества голосов для вызова главкома ВСУ Александра Сырского для доклада о ситуации на фронте, заявила в... | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T17:36+0300
2025-03-13T17:36+0300
2025-03-13T17:36+0300
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Украинский парламент не смог набрать достаточного количества голосов для вызова главкома ВСУ Александра Сырского для доклада о ситуации на фронте, заявила в четверг депутат Верховной рады Ирина Геращенко. "Верховная рада провалила требование вызвать на закрытый доклад главкома Сырского о ситуации на фронте и, в частности, в Курской области", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале Геращенко. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов также подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Путин поставил задачу в ближайшее время окончательно разгромить противника в Курской области и полностью освободить территории.
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всу, украина, рада
Политика, ВСУ, УКРАИНА, Рада
Рада провалила голосование по вызову главкома ВСУ с докладом