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ЦБ отметил рост объема международных резервов России
ЦБ отметил рост объема международных резервов России - 13.03.2025, ПРАЙМ
ЦБ отметил рост объема международных резервов России
Международные резервы РФ с 28 февраля по 7 марта выросли на 1,1% и составили 639,1 миллиарда долларов, сообщил Банк России. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T16:03+0300
2025-03-13T16:03+0300
2025-03-13T16:11+0300
банк россии
резервы
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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 28 февраля по 7 марта выросли на 1,1% и составили 639,1 миллиарда долларов, сообщил Банк России."Международные резервы по состоянию на конец дня 7 марта 2025 года составили 639,1 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 6,7 миллиарда долларов США, или на 1,1%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.По состоянию на конец дня 28 февраля международные резервы составляли 632,4 миллиарда долларов.Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов. Исторического же максимума в 643,2 миллиарда долларов резервы достигали 18 февраля 2022 года.
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резервы
ЦБ отметил рост объема международных резервов России
ЦБ: международные резервы России на 7 марта составили 639,1 миллиарда долларов
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Международные резервы РФ с 28 февраля по 7 марта выросли на 1,1% и составили 639,1 миллиарда долларов, сообщил Банк России.
"Международные резервы по состоянию на конец дня 7 марта 2025 года составили 639,1 миллиарда долларов США, увеличившись за неделю на 6,7 миллиарда долларов США, или на 1,1%, главным образом из-за положительной переоценки", - говорится в сообщении.
По состоянию на конец дня 28 февраля международные резервы составляли 632,4 миллиарда долларов.
Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Банка России и правительства. Резервы состоят из монетарного золота, специальных прав заимствования (СДР), резервной позиции в МВФ и средств в иностранной валюте (прочие резервные активы).
За 2023 год международные резервы РФ увеличились на 2,9% и на 1 января 2024 года составляли 598,592 миллиарда долларов. А за прошлый год они выросли еще на 1,76%, составив на 1 января 2025 года 609,1 миллиарда долларов. Исторического же максимума в 643,2 миллиарда долларов резервы достигали 18 февраля 2022 года.
Доля золота в резервах России впервые в XXI веке превысила треть