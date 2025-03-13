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РКК оповещает родственников об эвакуации из Суджи и Суджанского района

РКК оповещает родственников об эвакуации из Суджи и Суджанского района - 13.03.2025, ПРАЙМ

РКК оповещает родственников об эвакуации из Суджи и Суджанского района

Российский Красный Крест оповещает родственников о судьбе тех, кого эвакуируют из Суджи и Суджанского района, сообщил председатель организации Павел Савчук. | 13.03.2025, ПРАЙМ

2025-03-13T01:29+0300

2025-03-13T01:29+0300

2025-03-13T01:29+0300

общество

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МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский Красный Крест оповещает родственников о судьбе тех, кого эвакуируют из Суджи и Суджанского района, сообщил председатель организации Павел Савчук. "В течение всего дня и ночи мы оповещаем родственников о судьбе тех, кого эвакуировали, и помогаем созвониться напрямую. Это работа продолжится и в предстоящие дни", - написал Савчук в своем официальном Telegram-канале. Он выразил надежду на то, что как можно большее число семей воссоединится, и отметил, что РКК будет делать для этого всё возможное. "В эти минуты специалисты Курского отделения РКК работают в ПВР (пункте временного размещения), куда эвакуируются граждане из Суджи и Суджанского района", - также рассказал председатель Российского Красного Креста. Минобороны РФ 12 марта сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что из Суджи и окрестностей, включая Казачью Локню, эвакуировали 68 граждан. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов. В январе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные. В начале февраля курские власти сообщили, что список насчитывает около 2 тысяч человек. В середине февраля Москалькова уточнила, что работа по поиску и вызволению пропавших жителей Курской области не прекращается. Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков. Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область. Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.

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общество , россия, рф, валерий герасимов, татьяна москалькова, александр хинштейн