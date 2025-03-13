https://1prime.ru/20250313/rkk-855727256.html
РКК оповещает родственников об эвакуации из Суджи и Суджанского района
РКК оповещает родственников об эвакуации из Суджи и Суджанского района - 13.03.2025, ПРАЙМ
РКК оповещает родственников об эвакуации из Суджи и Суджанского района
Российский Красный Крест оповещает родственников о судьбе тех, кого эвакуируют из Суджи и Суджанского района, сообщил председатель организации Павел Савчук. | 13.03.2025, ПРАЙМ
2025-03-13T01:29+0300
2025-03-13T01:29+0300
2025-03-13T01:29+0300
общество
россия
рф
валерий герасимов
татьяна москалькова
александр хинштейн
https://cdnn.1prime.ru/images/sharing/article/rus/855727256.jpg?1741818547
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский Красный Крест оповещает родственников о судьбе тех, кого эвакуируют из Суджи и Суджанского района, сообщил председатель организации Павел Савчук.
"В течение всего дня и ночи мы оповещаем родственников о судьбе тех, кого эвакуировали, и помогаем созвониться напрямую. Это работа продолжится и в предстоящие дни", - написал Савчук в своем официальном Telegram-канале.
Он выразил надежду на то, что как можно большее число семей воссоединится, и отметил, что РКК будет делать для этого всё возможное.
"В эти минуты специалисты Курского отделения РКК работают в ПВР (пункте временного размещения), куда эвакуируются граждане из Суджи и Суджанского района", - также рассказал председатель Российского Красного Креста.
Минобороны РФ 12 марта сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что из Суджи и окрестностей, включая Казачью Локню, эвакуировали 68 граждан. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов.
В январе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные. В начале февраля курские власти сообщили, что список насчитывает около 2 тысяч человек. В середине февраля Москалькова уточнила, что работа по поиску и вызволению пропавших жителей Курской области не прекращается.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.
рф
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/about/copyright.html
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
ПРАЙМ
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество , россия, рф, валерий герасимов, татьяна москалькова, александр хинштейн
Общество , РОССИЯ, РФ, Валерий Герасимов, Татьяна Москалькова, Александр Хинштейн
РКК оповещает родственников об эвакуации из Суджи и Суджанского района
РКК оповещает родственников о судьбе эвакуированных из Суджи и Суджанского района
МОСКВА, 13 мар - ПРАЙМ. Российский Красный Крест оповещает родственников о судьбе тех, кого эвакуируют из Суджи и Суджанского района, сообщил председатель организации Павел Савчук.
"В течение всего дня и ночи мы оповещаем родственников о судьбе тех, кого эвакуировали, и помогаем созвониться напрямую. Это работа продолжится и в предстоящие дни", - написал Савчук в своем официальном Telegram-канале.
Он выразил надежду на то, что как можно большее число семей воссоединится, и отметил, что РКК будет делать для этого всё возможное.
"В эти минуты специалисты Курского отделения РКК работают в ПВР (пункте временного размещения), куда эвакуируются граждане из Суджи и Суджанского района", - также рассказал председатель Российского Красного Креста.
Минобороны РФ 12 марта сообщило об освобождении пяти населенных пунктов в Курской области, в том числе Казачьей Локни. Ранее врио губернатора Курской области Александр Хинштейн в Telegram-канале сообщил, что из Суджи и окрестностей, включая Казачью Локню, эвакуировали 68 граждан. Командир спецназа "Ахмат" Апти Алаудинов заявил РИА Новости, что ВСУ ведут огонь по группам эвакуации мирных жителей из Суджи и близлежащих населенных пунктов.
В январе уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова опубликовала список из 517 разыскиваемых на территории Курской области граждан, с которыми не могут связаться их родные. В начале февраля курские власти сообщили, что список насчитывает около 2 тысяч человек. В середине февраля Москалькова уточнила, что работа по поиску и вызволению пропавших жителей Курской области не прекращается.
Президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин в среду провел совещание на одном из пунктов управления курской группировкой. Начальник Генштаба ВС РФ генерал армии Валерий Герасимов доложил главе государства, что ВС России в ходе наступательных действий освободили более 1100 квадратных километров территории в курском приграничье, то есть более 86% от площади, ранее занятой противником. Потери ВСУ в курском приграничье превысили 67 тысяч человек, сказал Герасимов. Он также сообщил, что бойцы ВСУ активно сдаются, видя бесперспективность ситуации на курском направлении, российские военнослужащие взяли в плен 430 боевиков.
Герасимов подчеркнул, что группировка ВСУ в Курской области изолирована, идет ее планомерное уничтожение. Российские военные из курского приграничья на отдельных направлениях перешли государственную границу и вышли в Сумскую область.
Ранее командир парашютно-десантного батальона 11-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, действующей в составе группировки войск "Север", сообщал РИА Новости, что флаг России поднят на центральной площади возле здания администрации Суджи, центр города возвращен под контроль РФ.